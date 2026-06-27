Moradores de Cabo Verde, em Minas Gerais, pintam rua e se reúnem para torcer por Cabo Verde, da África

BELO HORIZENTE, MG (FOLHAPRESS) - Moradores de Cabo Verde se reunem nesta sexta-feira (26) em uma praça para assistir, em um telão, ao decisivo jogo da seleção africana contra a Arábia Saudita, que valia a classificação à próxima fase da Copa do Mundo.

A cena, comum no país africano de aproximadamente 525 mil habitantes, acontece também na cidade homônima do sul de Minas Gerais, com 11,4 mil moradores.

A mobilização dos cabo-verdenses mineiros na torcida pela seleção cabo-verdiana começou antes mesmo da estreia da nação africana na principal competição de futebol do mundo.

Em uma rua do bairro São Bartolomeu de Minas, moradores pintaram a calçada no dia 6 de junho com as bandeiras de Cabo Verde e do Brasil lado a lado.

"Assim que se classificaram, já teve aquela brincadeira: 'olha Cabo Verde na Copa'", diz a jornalista Ana Karolina Dias, que ajudou na pintura.

Ela mora em Poços de Caldas, principal cidade da região e 60 km distante de Cabo Verde, mas retorna à cidade onde nasceu aos finais de semana.

A jornalista diz que a mobilização aumentou após o início da trajetória da seleção da Copa, quando o empate por 0 a 0 contra a Espanha consagrou o goleiro Vozinha.

Também contribuiu para a identificação local a viralização de um vídeo em que um influenciador cabo-verdiano mostra um erro em um mapa de um evento da Fifa nos Estados Unidos. A imagem mostrava a bandeira do país posicionada onde fica localizada a cidade mineira.

A Prefeitura de Cabo Verde entrou na torcida pela seleção e celebrou, nas redes sociais, a classificação para a Copa. Nesta sexta, publicou uma mensagem sobre a partida e afirmou que "a cidade mais Cabo Verde do Brasil já está no clima para o jogo de hoje". A postagem recebeu comentários de usuários cabo-verdianos.

A gestão municipal não participou da organização da transmissão na praça, mas disponibilizou dois banheiros químicos, diz Laís Podestá, proprietária do bar que promoveu o evento.

O telão, que também é instalado em dias de jogos da seleção brasileira, desta vez foi custeado com o patrocínio de uma cervejaria.

A última partida de Cabo Verde, contra o Uruguai, foi transmitida em uma televisão do estabelecimento e reuniu cerca de cem pessoas, segundo Laís.

"Hoje acho que vai ser tipo jogo do Brasil mesmo, ainda mais sendo sexta", disse a proprietária do bar, antes da partida.