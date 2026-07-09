Modelo estatístico da FGV prevê Espanha campeã da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um modelo estatístico criado por mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da FGV (Fundação Getúlio Vargas) indica que a seleção favorita ao título da Copa do Mundo é a Espanha, com 28,39% de chance. Em seguida, vêm Argentina, com 18,76%, e França, com 16,77%.

O cálculo é feito com dados do Ranking Fifa, do histórico de jogos da Copa do Mundo e de partidas de seleções desde 1872.

O lateral esquerdo Marc Cucurella, da Espanha, celebra a vitória sobre Portugal nas oitavas de final Molly Darlington Getty Images via AFP Jogador de futebol com camisa branca e detalhes vermelhos levanta os punhos em comemoração. Ao fundo, goleiro com uniforme verde fluorescente observa a cena. Imagem pequena **** Além das probabilidades de título, o modelo simula placares. Segundo ele, uma vitória da França por 1 a 0 contra Marrocos é o resultado mais provável para partida desta quinta-feira (9), pelas quartas de final.

PREVISÃO PARA AS QUARTAS DE FINAL (EMAp-FGV)

- França x Marrocos: 1 a 0 para os franceses (42,1% França, 31,6% empate, 26,3% Marrocos)

- Espanha x Bélgica: 1 a 0 para os espanhóis (60,3% Espanha, 23,9% empate, 15,8% Bélgica)

- Noruega x Inglaterra: 2 a 1 para os ingleses (54,6% Inglaterra, 20,9% empate, 24,5% Noruega)

- Argentina x Suíça: 1 a 0 para os argentinos (53,6% Argentina, 25,6% empate, 20,8% Suíça)

FAVORITAS AO TÍTULO (EMAp-FGV)

1. Espanha (28,39%)

2. Argentina (18,76%)

3. França (16,77%)

4. Inglaterra (14,47%)

5. Marrocos (9,06%)

6. Suíça (4,5%)

7. Bélgica (4,33%)

8. Noruega (3,73%)