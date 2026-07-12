Mick Jagger afasta fama de pé-frio com vitória da Inglaterra na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inglaterra venceu a Noruega na disputa pela semifinal da Copa do Mundo 2026 neste sábado (11). Com o empate de 1a 1 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação e a Inglaterra marcou o gol que garantiu a vitória nos primeiros minutos.

Mas na web os usuários estavam mesmo era apostando se o líder dos Rolling Stones, o cantor e compositor Mick Jagger, traria azar ou sorte à Inglaterra, sua terra natal, uma vez que ele tem fama de pé-frio quando o assunto é futebol.

Mick Jagger assistiu ao jogo no estádio em Miami ao lado do filho, Lucas, fruto de sua relação com a apresentadora Luciana Gimenez. O rapaz publicou uma foto vestindo a camisa dos Three Lions.

Nas redes sociais, internautas não perderam a chance de lembrar a fama de pé-frio do astro da música. "Mick Jagger está no estádio. Diga adeus Inglaterra", escreveu um usuário. "Pronto galera, a Noruega já ganhou. O Mick Jagger está lá assistindo o jogo", disse outro.

Mas também houve quem estivesse esperançoso de que o cantor traria sorte à Inglaterra. "Será hoje que ele quebra a maldição de pé frio?", afirmou um fã de futebol. "Cara, se a Inglaterra vence esse jogo, eles derrotam também o "pé-frio" mundial que é o Mick Jagger", brincou outro.

A fama de pé frio começou em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul.

Mas o título ganhou outras proporções quando o músico acompanhou o jogo do Brasil contra a Alemanha, na final da Copa do Mundo de 2014 --sim, o jogo do 7 a 1.

Antes disso, em 2010, ele assistiu ao jogo da Inglaterra contra a Alemanha e seu time perdeu.

Dias depois, acompanhou o filho, Lucas, na arquibancada do jogo do Brasil contra a Holanda. A seleção verde e amarela também perdeu.

Diferentemente da partida deste sábado, na qual a seleção inglesa venceu e foi classificada para a semifinal da Copa do Mundo.