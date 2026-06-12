Michael Bublé se apresenta na abertura da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Michael Bublé se apresenta no estádio após o desfile das bandeiras dos países que participam da Copa e saudações feitas pelo ator Will Arnett.

A apresentação de abertura no Canadá teve um problema técnico com a taça inflável: o tecido dela cedeu.

O violinista Aleksandar Gajic toca o hino da Bósnia e Herzegovina.

A cantora Alanis Morissette interpreta o hino do Canadá diante dos jogadores da seleção que busca a primeira vitória em uma Copa.