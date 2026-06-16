Miami tem lugares vazios em jogo do Uruguai, Fifa reporta casa quase cheia

MIAMI, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Arábia Saudita x Uruguai apresentou lugares vazios no Estádio de Miami, assim como já tinha ocorrido em algumas outras partidas. De acordo com a Fifa, apenas 1.714 bilhetes não tinham sido vendidos.

Os setores central de assentos próximos do campo -dos dois lados- tiveram mais lugares sem pessoas. São cadeiras mais caras.

Surpreendentemente, no segundo tempo, uma parte dos lugares foi ocupado, embora tenham continuado com espaços não ocupados.

Nos segundos andares, havia também alguns assentos vazios em menor número.

O público divulgado pela Fifa foi de 62,764. A capacidade total do estádio era de 64,478.