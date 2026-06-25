México vence, crava 100% e elimina Tchéquia em jogo de homenagem para Ochoa

(UOL/FOLHAPRESS) - Já classificado para a 2ª fase da Copa do Mundo, o México garantiu o 100% de aproveitamento e venceu a Tchéquia por 3 a 0, no Estádio Azteca. A partida, válida pela última rodada do grupo A, decretou a eliminação dos tchecos do Mundial e contou com uma homenagem para o goleiro Guillemo Ochoa.

Os gols mexicanos foram marcado por Mateo Chávez, Julián Quiñones e Fidalgo. O autor do primeiro tento, aliás, marcou pela primeira vez com a camisa da seleção.

Ídolo do México, Ochoa entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. O goleiro, que possui o recorde de Copas do Mundo disputadas ao lado de CR7 e Messi, ainda não tinha jogado nesta edição. Ao ser acionado pelo técnico Javier Aguirre, ele foi muito aplauido pela torcida.

O México já chegou para a partida desta quinta-feira (25) classificado e no 1º lugar do grupo A, mas garantiu os 9 pontos e o 100% de aproveitamento. Na segunda fase, os mexicanos enfrenterão uma seleção que se classificará como uma das 8 melhores terceiras colocadas, mas o adversário ainda será definido  a partida está marcada para a próxima terça-feira (30). Em suas melhores campanhas na Copa, o México chegou até as quartas de final, em 1970 e 1986  curiosamente, as duas edições também foram disputadas em solo mexicano.

Já a Tchéquia, que ainda podia brigar pelo 2º lugar, terminou eliminada e na lanterna, com apenas 1 ponto. Na outra partida da chave, a África do Sul venceu a Coreia do Sul e "roubou" o 2º lugar, avançando ao mata-mata pela primeira vez na história  os coreanos tentarão avançar como um dos melhores terceiros colocados.

COMO FICOU O GRUPO A

1. México: 9 pontos2. África do Sul: 4 pontos3. Coreia do Sul: 3 pontos4. Tchéquia: 1 ponto

OCHOA (AINDA MAIS) NA HISTÓRIA

Ao lado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o goleiro Guillermo Ochoa chegou na Copa de 2026 com o recorde de Mundiais disputados. Os três ídolos de suas nações foram os únicos da história da participarem de seis edições diferentes do torneio (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Ainda assim, enquanto Messi e CR7 já brilharam nesta Copa, Ochoa ainda não tinha entrado em campo, mas recebeu uma bela homenagem da seleção mexicana. Aos 32 minutos do segundo tempo, o lendário arqueiro entrou no lugar de Rangel e foi muito aplaudido pela torcida. Aos 40 anos, esta foi a quarta Copa que Ochoa entrou em campo, e provavelmente sua última pelo México. Depois do apito final, o arqueiro se emocionou no gramado.

Mesmo que Ochoa tenha disputado apenas alguns minutos, o México terminou a fase de grupos com uma ótima marca na defesa. A seleção mexicana não levou gols nos três jogos que fez e vai para o mata-mata com 100% de aproveitamento.

POUCA INSPIRAÇÃO MESMO SEM A VAGA

A Tchéquia começou a rodada em 3º lugar no grupo A mas, com apenas 1 ponto, estava fora dos 8 melhores terceiros colocados que avançam ao mata-mata. Mesmo podendo brigar pelo 2º lugar da chave (caso vencesse e a Coreia do Sul perdesse), os tchecos tiveram pouca criatividade ofensiva, uma deficiência que vinham apresentando nas outras partidas. Sem o senso de urgência pela vitória, a Tchéquia perdeu, caiu para a lanterna da chave e deu adeus à Copa.

COMO FOI O JOGO

O duelo começou com a Tchéquia tendo mais ímpeto no ataque, mas o México conseguiu equilibrar as ações rapidamente, e as oportunidades foram escassas. Na melhor chance dos tchecos, Sulc cruzou na área, Hlozek fez o pivô e a bola chegou em Visinsky, que tirou tinta da trave mexicana. Pouco depois, Visinsky arriscou de fora, mas errou a pontaria.

Após a pausa para hidratação, as duas equipes seguiram com pouca criatividade no ataque. Enquanto a Tchéquia não levou mais perigo, o México teve três chances praticamente seguidas. Na primeira, Reyes tentou uma bicicleta, mas errou o gol. Depois, Gilberto Mora recebeu com liberdade na área e chutou forte, mas mandou em cima do goleiro Kovár. Por fim, Alvarado teve a oportunidade mais clara, mas pegou mal na bola e mandou para cima.

A Tchéquia até teve uma boa oportunidade no início da etapa final, mas o México marcou dois gols num intervalo de 6 minutos para encaminhar a vitória. Aos 9 minutos, Romo ganhou disputa no meio-campo e deixou com Mateo Chávez, que teve espaço para carregar, invadiu a área e tirou de Kovár. Depois, Mora achou ótimo passe para Sánchez, que dividiu com o goleiro. Na sobra, Holes tentou afastar, fez uma lambança e acertou o jogador mexicano caído no chão  a bola sobrou para Quiñones só empurrar para o gol vazio.

Na reta final, o México apenas controlou o resultado, enquanto a Tchéquia não apresentou poder de reação. Os minutos finais foram de "olé" das arquibancadas para os mexicanos. Nos acréscimos, Fidalgo ainda marcou mais um para a festa mexicana no Estádio Azteca.

TCHÉQUIA

Kovár; Coufal, Holes (Soucek) (Sojka), Hranác, Krejcí e Doudera; Sadílek e Cerv (Chory); Visinsky (Provod), Hlozek (Schick) e Sulc.

T.: Miroslav Koubek.

MÉXICO

Rangel (Ochoa); Jorge Sánchez, Montes, Edson Álvarez e Mateo Chávez (Gallardo); Reyes, Gilberto Mora (Fidalgo) e Romo (Vargas); Alvarado, Martínez (Giménez) e Julián Quiñones. T.: Javier Aguirre.

Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)

Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Juan Lara (CHI)Gols: Mateo Chávez (9'/2ºT), Julián Quiñones (15'/2ºT) e Fidalgo (48'/2ºT) (MEX)

Cartões amarelos: Álvarez (MEX)