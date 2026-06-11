México bate África do Sul e encerra tabu com festa e chuva de vermelhos na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida marcada por três expulsões e pela festa da torcida mexicana nas arquibancadas do Estádio Azteca, na Cidade do México, os co-anfitriões confirmaram seu favoritismo e bateram a África do Sul por 2 a 0 para conquistar a primeira vitória da Copa do Mundo de 2026.

Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Julián Quiñones e Raúl Jiménez, com o time da casa jogando com um a mais desde o início do segundo tempo, após a expulsão do volante sul-africano Sithole pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Foi a primeira vitória da seleção mexicana na oitava participação em um jogo de estreia de uma edição do Mundial. A equipe também fez a primeira partida das Copas de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 e 2010, com cinco derrotas e dois empates.

O reformado Azteca, que também foi o palco da primeira partida -e das finais- das Copas de 1970 e 1986, recebeu pouco mais de 80 mil torcedores no primeiro duelo do grupo A. Pela transmissão, era possível observar as arquibancadas cheias, mas também com alguns espaços vazios, em meio às críticas pelos preços altos dos ingressos.

Ainda como parte do cerimonial pré-jogo de abertura, 48 porta-bandeiras entraram no campo representando cada um dos participantes do Mundial expandido da Fifa, com o tenor italiano Andrea Bocelli interpretando em seguida a música "DNA", o hino oficial da Copa, ao lado da cantora sul-coreana-americana EJAE.

O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, ainda fez uma aparição na tribuna de honra do estádio com o troféu da Copa do Mundo, em cena protagonizada ao lado da atriz mexicana Salma Hayek.

Os ex-laterais Cafu e Roberto Carlos e o ex-meia italiano Roberto Baggio eram alguns dos convidados presentes.

Novidade prevista a partir desta edição do Mundial, os 26 jogadores de cada delegação perfilaram-se em campo para a execução dos respectivos hinos nacionais, em vez de apenas os 11 titulares. Os hinos foram interpretados pela cantora sul-africana Tyla e pelo cantor mexicano Alejandro Fernández.

Quando a tecnológica bola Trionda finalmente rolou, a seleção mexicana dirigida por Javier Aguirre começou o jogo embalada pelo apoio do público, com marcação por pressão no campo do adversário.

Aos quatro minutos, o atacante Raúl Jiménez criou o primeiro grande lance da Copa, em chute da entrada da grande área que parou em boa defesa do goleiro Ronwen Williams.

Apenas quatro minutos depois, o colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones se aproveitou de um erro na saída de bola da defesa sul-africana para fazer, com um chute rasteiro, o primeiro gol do Mundial.

Questionado por parte da torcida mexicana, crítica em relação a presença de jogadores naturalizados na seleção, Quiñones terminou na liderança da artilharia da liga saudita, com 33 gols pelo Al-Qadisiyah, à frente de Cristiano Ronaldo, com 28 bolas na rede com o campeão Al Nassr.

Com a vantagem, a seleção da casa tirou o pé do acelerador, sem que os africanos conseguissem levar perigo à meta de Tala Rangel.

Aos 41, Quiñones quase fez o segundo do jogo, em chute que acertou a trave esquerda após ajeitada de Brian Gutiérrez.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Wilton Pereira Sampaio aplicou o cartão vermelho e expulsou de campo o volante sul-africano Sithole, após entrada dura em Brian Gutiérrez, praticamente enterrando qualquer chance de reação do time visitante.

Aos 22, o experiente Raúl Jiménez, de 35 anos, do Fulham, ampliou de cabeça, completando cruzamento de Reyes pela direita, sacramentando a vitória mexicana.

Aos 38, a África do Sul ainda teve mais um jogador expulso, com vermelho para o meia Zwane por agressão contra o atacante mexicano Roberto Alvarado em uma disputa sem a bola.

Já nos acréscimos, nos 46 do segundo tempo, o zagueiro e capitão mexicano Montes interrompeu uma tentativa de contra-ataque da equipe adversária e também foi expulso.

Às 23h (horário de Brasília), Coreia do Sul e República Tcheca completam a primeira rodada do grupo, no Estádio Akron, em Guadalajara.

Na próxima rodada do grupo, no dia 18, México, sem seu capitão, e Coreia do Sul, se enfrentam em Guadalajara, e República Tcheca e África do Sul duelam em Atlanta.

A melhor campanha do México na Copa foi as quartas de final, em 1970 e 1986, quando também foi a sede do torneio. No Qatar, em 2022, caiu ainda na fase de grupos.

A África do Sul volta ao Mundial após a última aparição em 2010, quando foi a sede, sem nunca ter passado da fase de grupos nas três participações (se classificou em 1998 e 2002).