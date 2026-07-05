Mexicanos fazem barulho e soltam fogos em frente ao hotel onde está a Inglaterra

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A torcida mexicana na Cidade do México lotou o entorno do hotel onde a seleção da Inglaterra está hospedada, na região de Santa Fé. Na véspera, os jogadores ingleses haviam sido recebidos sob vaias.

Durante a noite de sábado (4), porém, o clima de hostilidade cresceu, com estouro de fogos de artifício e muito barulho nas imediações da hospedagem inglesa, o que levou a imprensa britânica a classificar a ação com uma tentativa de sabotagem à seleção.

Há relatos de que a seleção chegou a reservar vários hotéis da cidade para tentar despistar os torcedores e evitar a mobilização da torcida, mas a estratégia não funcionou e muito barulho foi ouvido durante toda a madrugada na região.

Inglaterra e México se enfrentam neste domingo (5) em partida decisiva pelas oitavas de final da Copa do Mundo no estádio Azteca, na casa dos coanfitriões do Mundial deste ano.

A tática da torcida em frente ao hotel em que estão os jogadores ingleses é similar à adotada contra o Equador, adversário eliminado pelo México na fase de 32.

Centenas de apoiadores da seleção fizeram buzinaço, cantoria, motociata e todo tipo de barulho para perturbar o sono dos equatorianos. A mobilização levou a federação equatoriana a registrar uma queixa da Fifa.