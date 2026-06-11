Mexicano que fez gol na Copa quase morreu após choque com David Luiz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Raúl Jímenez marcou um dos gols da vitória do México contra a África do Sul na abertura da Copa do Mundo de 2026. O tento no Mundial acontece quase seis anos depois de um choque de cabeça com o brasileiro David Luiz que quase o matou.

O jogador precisou superar um grave acidente em novembro de 2020 para realizar o sonho de marcar em uma Copa do Mundo. Quando defendia o Wolverhampton (Inglaterra), Jímenez fraturou o crânio após um choque de cabeça com o zagueiro brasileiro David Luiz, que jogava no Arsenal.

O atacante ficou desacordado no gramado e precisou de uma cirurgia de emergência. Desde o acidente, o atleta atua com uma proteção especial no lado direito da cabeça para proteger o local.

Os médicos que realizaram a cirurgia afirmaram que a sobrevivência do atleta foi extraordinária, segundo o atacante. "Desde o primeiro momento, os cirurgiões e médicos me contaram o que aconteceu e os riscos. Às vezes não é o que você quer ouvir, mas é o trabalho deles. Eles me disseram foi um milagre eu ter sobrevivido", disse Jímenez, em entrevista à agência de notícias Reuters, em 2021.

O osso havia quebrado e havia um pequeno sangramento dentro do meu cérebro. É por isso que a cirurgia teve que ser rápida e foi um trabalho muito bom dos médicos. Raúl Jímenez

GOL NA COPA DO MUNDO

Usando um protetor de cabeça para protegê-lo de choques pelo alto, Jímenez se emocionou, na tarde de hoje, ao balançar as redes pela primeira vez em seu quarto Mundial. O gol do ídolo mexicano aconteceu no Estádio Azteca, no México.

A jogada do segundo gol mexicano começou pelo lado direito do campo aos 21 minutos da etapa final. Após passe de Quiñones, Alvarado cruzou na segunda trave e Jímenez cabeceou para baixo, sem chances para o goleiro sul-africano.

Com a vitória sobre a África do Sul, o México conquistou os primeiros três pontos e lidera o Grupo A da Copa do Mundo. Os mexicanos voltam a campo contra a Coreia do Sul, no dia 18, às 22h (de Brasília), no Estádio de Guadalajara (MEX).