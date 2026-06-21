Mexicano Cesar Ramos vai apitar partida entre Brasil e Escócia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O árbitro da partida entre Brasil e Escócia, na quarta-feira (24), será o mexicano Cesar Ramos, informou neste domingo (21) a Fifa (Federação Internacional de Futebol). O jogo pelo Grupo C da Copa do Mundo será em Miami, nos Estados Unidos.

A equipe de arbitragem terá mais dois mexicanos, os assistentes Alberto Morin e Marco Bisguerra e os noruegueses Espen Eskas (quarto árbitro) e Jan Erik Engan (VAR).

Ramos já apitou neste Mundial o empate por 2 a 2 entre Irã Nova Zelândia, em Los Angeles.

Na Copa em 2018, ele foi criticado pela torcida brasileira, depois que a seleção empatou em 1 a 1 contra a Suíça, Rostov, na Rússia.

Em uma disputa de bola na área, Zuber deslocou o zagueiro Miranda e marcou o gol de empate da Suíça. O mexicano não viu falta no lance e, na reação da torcida brasileira, sobrou até para um piloto de Stock Car gaúcho homônimo, que teve suas redes sociais inundadas de xingamentos. No Catar, em 2022, ele apitou três jogos, entre eles a vitória de Marrocos sobre a Bélgica por 2 a 0, na fase de grupos.

No ano passado, protagonizou uma cena curiosa durante o Mundial de Clubes. Ao expulsar o argentino Nicolás Figal, do Boca Juniors, em partida contra o Benfica, o árbitro exibiu, junto com o cartão vermelho, uma imagem da Virgem de Guadalupe, padroeira do México.

Com a vitória sobre o Haiti na sexta (19), a seleção brasileira chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo C da Copa, com dois gols de vantagem sobre Marrocos -que fez 1 a 0 na Escócia.

Na rodada final da chave, além da partida do Brasil com a Escócia, Marrocos terá pela frente o Haiti, em Atlanta.