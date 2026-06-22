Mexicana estreia em jogo da Holanda; Copa 2026 será a 1ª com duas árbitras
(UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta segunda (22) a estreia da árbitra Katia Garcia em Copas do Mundo. Ela apitará Tunísia x Holanda e, assim, a Copa de 2026 passa a ser a primeira na história a ter duas mulheres como árbitras principais.
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Katia Garcia será a árbitra de Tunísia x Holanda. A mexicana, que já atuou como 4ª árbitra em EUA 2 x 0 Austrália e Inglaterra 4 x 2 Croácia, foi escalada para seu primeiro jogo na Copa. Ela iniciou sua carreira em 2016 e já apitou a final da Copa do Mundo feminina sub-17 em 2022 e se tornou a primeira juíza latino-americana a ser escalada como árbitra principal na Copa masculina.
Ela será a segunda árbitra a trabalhar nesta edição. A primeira partida da segunda rodada, entre Tchéquia x África do Sul, também foi apitada por uma mulher, Tori Penso, dos Estados Unidos. Sua arbitragem foi tranquila, sem polêmicas.
As duas árbitras irão apitar no mesmo dia. Tori também foi escalada para apitar no dia 25. Ela irá comandar o confronto entre Equador x Alemanha, tornando a próxima quinta-feira um dia histórico para a arbitragem feminina.
Kátia foi eleita uma das 10 melhores árbitras do mundo. Em eleição feita pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) no ano passado, a mexicana foi eleita a sexta melhor árbitra do mundo, atrás da brasileira Edina Alves, que ficou na quinta colocação. A melhor árbitra foi Maria Sole Caputi (ITA).