Metrô de Nova York está 'vestido' para a Copa do Mundo, com vagão brasileiro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O metrô de Nova York está vestido para a Copa do Mundo. O comitê organizador em Nova York e Nova Jersey preparou decorações alusivas às seleções que participam do torneio neste ano.

Os primeiros países homenageados foram Brasil e Marrocos, seleções que fizeram suas estreias no estádio Nova York/Nova Jersey, na linha R. Agora, as composições adesivadas com referências ao Brasil são vistas também na linha E.

Na linha 1, os primeiros homenageados foram Senegal e França, que também fizeram seus primeiros jogos no estádio MetLife, temporariamente rebatizado para Nova York/Nova Jersey durante a Copa.

Segundo a administração do metrô, o projeto pretende prestar "uma homenagem às culturas, cores e paixão que fazem da Copa do Mundo Fifa o maior evento esportivo do planeta". O design foi desenvolvido pelo estúdio Burn & Broad. No centro de cada desenho há um símbolo que mistura a tocha da Estátua da Liberdade, importante símbolo americano e ponto turístico nova-iorquino, e uma bola de futebol em chamas, que representa a paixão pelo futebol compartilhada pelos países.

"A abordagem criativa foi tratar todos os países participantes sob um conceito visual compartilhado, em vez de criar narrativas completamente diferentes para cada nação", diz o estúdio em nota enviada à Folha. "O objetivo era conectar as cores e a identidade da bandeira de cada país com um símbolo central de Nova York e Nova Jersey neste momento histórico como cidades-sede da Copa do Mundo Fifa."

No caso do Brasil, assim como no de outros países, "o design se inspira principalmente nas cores vibrantes e na energia visual da bandeira nacional, ao mesmo tempo em que compõe esse sistema visual mais amplo e unificado", acrescenta o texto.

A MTA, responsável pelos trens metropolitanos, divulgou a distribuição das linhas decoradas:

- Trem 2: Noruega, Senegal

- Trem 6: Panamá, Inglaterra

- Trem 7: Equador, Noruega

- Trem 4: Japão, Croácia, Canadá, Tunísia, Portugal, Haiti, Suíça, Uzbequistão, Gana, Estados Unidos

- Trem A: Espanha, Escócia, Arábia Saudita, República Democrática do Congo, Austrália, Estados Unidos, Cabo Verde, Holanda, Jordânia, Suécia

- Trem E: Colômbia, Egito, Argélia, Uruguai, Nova Zelândia, Turquia, Iraque, Curaçao, Costa do Marfim, República Tcheca

- Trem F: Argentina, África do Sul, Bósnia, Áustria, Paraguai, Coreia do Sul, Irã, México, Bélgica, Qatar

- Trem R: Brasil, Marrocos