Metade dos gols da Argentina na Copa saíram nos 15min finais de jogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os dois gols da Argentina diante da Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, a seleção de Lionel Messi chegou ao 19º gol marcado no torneio. Do total, 9 saíram após os 30min do segundo tempo. Isto é, 47% deles.

Os argentinos repetiram o roteiro dramático dos últimos jogos, nesta quarta-feira (15), buscando a reação contra os ingleses aos 41min da segunda etapa e selando a virada já nos acréscimos do duelo.

Enzo Fernandez e Lautaro Martinez foram os autores dos gols que levaram os sul-americanos à decisão de uma Copa pela sétima vez na históra -o feito iguala a participação da seleção brasileira em finais nos Mundiais da Fifa.

A seleção da Argentina já tinha conseguido uma virada improvável nas oitavas de final, quando o Egito abriu dois gols de vantagem aos 22min da etapa complementar. Na ocasião, a reação argentina começou aos 34min do segundo tempo, o empate veio aos 43min e a virada chegou já nos acréscimos.

Só na fase de mata-mata, a Alviceleste balançou as redes seis vezes nos 15min finais do tempo regulamentar. Os outros três gols no apagar das luzes foram feitos na fase de grupos, contra Argélia, Áustria e Jordânia.

Durante a prorrogação, período que excede o tempo normal de uma partida, os argentinos conseguiram anotar outros quatro, nos duelos da fase de 32 e das quartas de final -diante de Cabo Verde e Suíça, respectivamente.

A seleção comandada por Lionel Scaloni enfrenta a Espanha no próximo domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). A Furia Roja garantiu a segunda final de Copas na última terça-feira (14), ao bater os franceses por 2 a 0.