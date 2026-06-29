Messi x Vozinha: relembre grandes confrontos de goleiros e atacantes na história das Copas

TEXAS, EUA (FOLHAPRESS) - O confronto da primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo entre Argentina e Cabo Verde colocará frente a frente o atacante Lionel Messi, artilheiro do torneio com cinco gols, e o goleiro Vozinha, cujas grandes atuações garantiram os empates da seleção estreante contra os campeões mundiais Espanha e Uruguai.

O encontro entre o camisa 10 da alviceleste de 39 anos e o arqueiro que tornou-se sensação das redes sociais de 40 ambos fazem aniversário em junho acontece na próxima sexta (3), no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

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Ao longo da história quase centenária do torneio de seleções da Fifa (Federação Internacional de Futebol) desde a primeira edição, em 1930, no Uruguai, grandes confrontos entre goleiros e atacantes ficaram marcados na memória dos torcedores.

A defesa de Gordon Banks em cabeçada de Pelé, na Copa de 1970, e as de Guillermo Ochoa contra o Brasil, na de 2014, estão entre as atuações comumente citadas entre as maiores de goleiros em Copas do Mundo.

Do lado dos atacantes, destacam-se os dois gols de Ronaldo sobre o arqueiro alemão Oliver Kahn, na final de 2002, em Yokohama.

RELEMBRE ALGUNS DOS GRANDES EMBATES DE GOLEIROS E ATACANTES NA HISTÓRIA DO MUNDIAL

Gordon Banks x Pelé (1970)

Um dos duelos mais famosos da história das Copas rendeu ao goleiro inglês o título da "defesa do século", ao conseguir impedir que a cabeçada firme do Rei do Futebol, para baixo, entrasse em seu canto direito, em duelo válido pela fase de grupos, no Estádio Jalisco, em Guadalajara, no México.

O lance acabou eternizado pela agilidade do goleiro para conseguir mudar a direção do corpo e tocar na bola com a mão direita a tempo, fazendo-a quicar por cima do travessão. O próprio Pelé reconheceu depois que chegou a comemorar o gol.

O goleiro foi vazado naquela partida no início do segundo tempo, com Jairzinho completando para o fundo das redes após assistência de cabeça de Pelé de dentro da grande área.

Ronaldo x Oliver Kahn (2002)

O goleiro alemão chegou à final com a moral elevada, considerado o melhor de sua posição no torneio e tendo sofrido apenas um gol ao longo de toda a campanha até a decisão, com grandes atuações contra Estados Unidos e Coreia do Sul na fase eliminatória.

No entanto, falhou logo no primeiro gol da seleção brasileira, no Estádio de Yokohama, soltando a bola nos pés de Ronaldo ao não conseguir segurar chute de Rivaldo. Também não pôde fazer nada para impedir o segundo, em nova jogada que contou com a participação de Rivaldo, como corta-luz, e terminou com chute colocado de Ronaldo.

Mesmo assim, Kahn acabou eleito o melhor jogador daquele Mundial e é o único goleiro vencedor da Bola de Ouro na história da Copa. Ronaldo ficou em segundo lugar na premiação.

Guillermo Ochoa x Neymar (2014)

Em sua sexta Copa do Mundo em 2026, o goleiro mexicano recordista de participações no torneio ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é até hoje bastante lembrado por sua atuação contra o Brasil há 12 anos, na segunda partida da fase de grupos, na Arena Castelão, em Fortaleza, que terminou 0 a 0.

Ochoa conseguiu segurar uma cabeçada certeira de Neymar no primeiro tempo que recebeu, inclusive, comparações com a defesa realizada por Gordon Banks contra Pelé.

O goleiro ainda defenderia no segundo tempo mais um chute forte de Neymar de dentro da área, além de mais uma cabeçada à queima-roupa de Thiago Silva. Foi eleito o melhor da partida.

Thibaut Courtois x Neymar (2018)

O goleiro de quase 2 metros de altura (1,99m) do Real Madrid foi um dos grandes responsáveis pela eliminação do Brasil no duelo de quartas de final da Copa do Mundo na Rússia.

Com o time dirigido por Tite em busca do empate após ir para o intervalo com uma desvantagem de 2 a 0, gols de Fernandinho (contra) e Kevin De Bruyne, Courtois fez uma série de intervenções importantes ao longo do segundo tempo que garantiram a vitória. Foi vazado apenas uma vez, em cabeçada de Renato Augusto.

Suas defesas mais lembradas naquela partida aconteceram em um chute cruzado de Philippe Coutinho e em uma batida colocada de Neymar da entrada da grande área que buscava o ângulo esquerdo do gol, já nos acréscimos do segundo tempo.

Emiliano "Dibu" Martínez x Randal Kolo Muani (2022)

Na decisão no Qatar há cerca de quatro anos entre Argentina e França, no Lusail, com a partida empatada em 3 a 3, o carismático goleiro argentino do Aston Villa conseguiu uma grande defesa nos acréscimos da prorrogação que levou o jogo para a disputa de pênaltis.

Aos 123 minutos de partida, no último lance antes do apito final, a seleção francesa recuperou a bola, Kolo Muani recebeu lançamento na entrada da grande área e ficou cara a cara com Dibu. O atacante finalizou forte, buscando o canto direito do gol, mas parou em uma grande defesa de puro reflexo do arqueiro argentino com a perna esquerda.

Na disputa de pênaltis, Martínez ainda defendeu a cobrança de Kingsley Coman, no canto direito, e, com suas provocações, conseguiu desestabilizar Aurélien Tchouaméni, que acabou chutando por cima do travessão.