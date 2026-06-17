Messi quebra marcas de Rivellino e CR7 em Copas

(UOL/FOLHAPRESS) - Com os três gols marcados na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, além de igualar Klose como o maior artilheiro da história das Copas (16 gols), Messi quebrou uma série de recordes na competição.

A lista com recordes quebrados pelo argentino nesta terça-feira (16) preparada pelo UOL inclui marcas que pertenciam a dois ídolos do futebol brasileiro: Rivellino e Ronaldo.

RIVELLINO

O 'Patada Atômica' não tinha esse apelido à toa: era dono do recorde de gols de fora da área em Copas do Mundo. Dos seis gols do ídolo de Flu e Corinthians na Copa, cinco foram dessa maneira - contra Tchecoslováquia e Uruguai, em 1970, e contra Zaire, Alemanha Oriental e Argentina, na Copa de 1974.

Diante da Argélia, Messi marcou duas vezes de fora da área, chegando a seis em Copas do Mundo. Ele já havia marcado assim contra Bósnia e Herzegovina, Irã e Nigéria, em 2014, e contra o México, em 2022.

ROGER MILLA E CRISTIANO RONALDO

Aos 38 anos e 357 dias, Messi tornou-se o jogador mais velho a marcar mais de uma vez em um jogo de Copa do Mundo. O recorde era de Roger Milla, de Camarões, que marcou duas vezes contra a Colômbia aos 38 anos e 34 dias em 1990.

O recorde de mais velho a anotar três gols em um jogo, obviamente, também foi quebrado. Esta marca pertencia a Cristiano Ronaldo, que marcou três vezes contra a Espanha em 2018, aos 33 anos e 130 dias.

KLINSMANN, RONALDO E KLOSE

A seleção argelina foi a 11ª vítima de Messi em Copas do Mundo - o que faz dele o recordista isolado no quesito. Antes, o argentino já havia marcado contra Sérvia e Montenegro (2006), Bósnia e Herzegovina e Irã (2014), Nigéria (2014 e 2018), Arábia Saudita, México, Austrália, Holanda, Croácia e França (2022).

Ronaldo - o Fenômeno, Jurgen Klinsmann e Miroslav Klose eram detentores do recorde juntamente com o argentino, com dez vítimas cada.

KLOSE (DE NOVO)

O atacante alemão detinha sozinho o recorde de vitórias em Copas do Mundo: 17. Após o triunfo sobre os argelinos, Messi igualou mais este feito de Klose.

SEQUÊNCIA DA ARGENTINA

Líder do Grupo J, a Argentina encara a Áustria na próxima segunda (22), às 14h (de Brasília). Fechando a primeira fase, os comandados de Scaloni enfrentam a Jordânia, em jogo marcado para o dia 27 de junho, às 23h (de Brasília).