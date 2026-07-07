Messi perde quarto pênalti em Copas
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi perdeu outro pênalti na Copa do Mundo de 2026, diante do Egito, nesta terça-feira (7). A disputa pela vaga nas quartas de final estava 1 a 0 para os egípcios quando o camisa 10 argentino teve a chance de igualar o placar o goleiro Mostafa Shoubeir levou a melhor e defendeu a batida.
Nesta edição do torneio, o craque da alviceleste já havia desperdiçado uma cobrança, diante da Áustria, pela fase de grupos. Na ocasião, ele se redimiu e marcou duas vezes, chegando a 18 gols e superando Miroslav Klose, até então o maior goleador das Copas com 16 tentos.
O aproveitamento nas cobranças no tempo regulamentar da partida é mais baixo do que se espera do artilheiro de todos os Mundiais da Fifa. Em oito chances de balançar as redes adversárias, sobre a marca da cal, quatro foram desperdiçadas. Isto é, a taxa de conversão em gols é de 50%.
Messi perdeu o primeiro pênalti em Copas na Rússia, em 2018, no empate por 1 a 1 diante da Islândia. A cobrança foi defendida por Hannes Halldórsson.
Quatro anos depois, o camisa 10 argentino desperdiçou a segunda chance dos 11 metros, contra a Polônia. Dessa vez, errando o alvo. A partida foi válida pela fase de grupos, no Qatar, e terminou em 2 a 0 para os sul-americanos.
Depois de perder o pênalti contra a Áustria, já em 2026, a cobrança defendida nesta terça pelo goleiro egípcio foi a quarta que Messi desperdiçou em jogos de Copa do Mundo.