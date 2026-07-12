Messi passa em branco e encerra sequência que vinha desde 2022 na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou ao fim a série de jogos consecutivos com gols de Messi em Copas do Mundo. No sábado (11), na vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, pelas quartas de final, o camisa 10 não marcou.

Messi teve poucas chances, mas contribuiu com uma assistência. Foi dele o cruzamento para Mac Allister marcar o primeiro gol argentino no jogo disputado em Kansas City.

Essa é a primeira vez desde as oitavas de final de 2022 que Messi passa em branco na Copa do Mundo. De lá para cá, ele havia marcado ao menos uma vez contra Austrália (oitavas - 2022), Holanda (quartas - 2022), Croácia (semifinal - 2022), França (final - 2022), Argélia, Áustria e Jordânia (fase de grupos - 2026), Cabo Verde (segunda fase - 2026) e Egito (oitavas - 2026).

O último jogo sem um gol de Messi em Copas havia sido Argentina x Polônia, pela fase de grupos de 2022. Naquela ocasião, ele perdeu um pênalti, mas viu sua seleção vencer por 2 a 0.

Foi com essa arrancada que Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas. Ele igualou os 16 gols do alemão Miroslav Klose na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, em 2026, e se isolou na ponta durante o triunfo por 2 a 0 sobre a Áustria logo em seguida. Ao todo, são 21 tentos marcados em Mundiais, um a mais que o francês Kylian Mbappé.

O argentino pode retomar o caminho do gol na Copa na próxima quarta-feira. Às 16h (de Brasília), a Argentina enfrenta a Inglaterra, em Atlanta, pela semifinal da competição. A Albiceleste sonha com o tetra e mira um bicampeonato consecutivo que não é conquistado por uma seleção desde o Brasil de 1958 e 1962.

Sequência de Messi em Copas

- Oitavas de final de 2022 - Argentina 2 x 1 Austrália - um gol

- Quartas de final de 2022 - Argentina 2 [4] x [3] 2 Holanda - um gol

- Semifinal de 2022 - Argentina 3 x 0 Croácia - um gol

- Final de 2022 - Argentina 3 [4] x [2] 3 França - dois gols

- Fase de grupos de 2026 - Argentina 3 x 0 Argélia - três gols

- Fase de grupos de 2026 - Argentina 2 x 0 Áustria - dois gols

- Fase de grupos de 2026 - Argentina 3 x 1 Jordânia - um gol

- Segunda fase de 2026 - Argentina 3 x 2 Cabo Verde - um gol

- Oitavas de final de 2026 - Argentina 3 x 2 Egito - um golQuartas de final de 2026 - Argentina 3 x 1 Suíça - nada