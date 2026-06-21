Messi, Mbappé e Haaland: segunda-feira é dia de embate de artilheiros na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segunda-feira está com cheiro de gol, e talvez de recorde histórico. O dia da Copa do Mundo reserva mais uma batalha de artilheiros entre Messi (Argentina), às 14h, contra a Áustria; Mbappé (França), às 18h, diante do Iraque; e Haaland (Noruega), às 21h, encarando a seleção de Senegal.

Os três nomes se destacam entre os atacantes atrás da chuteira de ouro da competição.

O dia tem ares de segundo round depois do que aconteceu na marcante terça-feira (16), um dos dias mais festejados da atual edição do Mundial.

Na ocasião, quem abriu os trabalhos foi o francês Mbappé. Em um jogo duro contra Senegal, ele marcou duas vezes, o segundo já nos minutos finais. Na ocasião, ultrapassou Pelé na artilharia histórica da Copa, com 14 gols, e deixou Messi momentaneamente para trás (13). "Ele é o rei, o melhor", comentou rapidamente na zona mista ao ser questionado sobre a marca de gols maior que a do Rei do Futebol.

Em seguida, entrou em campo Haaland, em sua estreia em Copas. O touro norueguês do Manchester City, artilheiro de três das últimas quatro Premier League, também marcou duas vezes na vitória por 4 a 1 contra o Iraque.

"Vencer por 4 a 1 em um dia mediano é absolutamente enorme para todos nós. É fantástico e estou orgulhoso de todos nós", disse o centroavante, reclamando um pouco do próprio desempenho.

Quando o dia parecia terminado, Lionel Messi desfilou diante da Argélia em dia inspirado e não tão inspirado para o goleiro argelino Luca Zidane, filho do ídolo francês.

Messi marcou os três na vitória por 3 a 0, em Kansas, e chegou a 16 gols na história, voltando a ultrapassar Mbappé e igualando Miroslav Klose como o maior artilheiro das Copas.

"É uma honra pelo que significa estar ao lado de Klose e daqueles que estão lá, Ronaldo também está, mas não acho que isso signifique muita coisa. Mbappé também marcou dois gols hoje. No final, são estatísticas e nada mais", disse o camisa 10 argentino.

Nesta segunda (22), quem abre os trabalhos do segundo round é Messi. O duelo às 14h contra a Áustria vale a liderança do Grupo J os europeus derrotaram a Jordânia, por 3 a 1 na estreia.

Mas a expectativa no moderno estádio de Dallas é para que o argentino faça pelo menos um gol na meta do goleiro Schlager, do Red Bull Salzburg, o suficiente para se isolar na artilharia histórica, com 17 gols.

Na véspera do confronto, Schlager fez algo não muito indicado nessa situação: uma pequena provocação contra o argentino. "Em princípio, sou mais do tipo Cristiano Ronaldo", brincou.

Depois, mais sério, o camisa 1 austríaco rasgou elogios para o argentino. "Ele é um jogador que vem atuando em alto nível há muito tempo. Seria presunçoso dizer ou tentar dizer qualquer coisa contra ele. Ele tem uma presença incrível, e isso se reflete na equipe. O que ele gera quando está em campo e a energia que transmite. É por isso que estou muito ansioso para jogar e vamos fazer o possível para neutralizá-lo", pontuou.

Poucas horas depois, às 18h, é a vez de Mbappé e a seleção francesa enfrentarem o Iraque no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, mesmo palco que recebeu a vitória de 3 a 0 do Brasil diante do Haiti.

"É uma honra jogar contra eles, mas estamos focados em nós. Não temos como controlar o desempenho de Mbappé, temos como controlar o nosso. Queremos mostrar ao mundo o que podemos fazer", afirmou Graham Arnold, o treinador australiano do Iraque.

Depois, ele também fez uma brincadeira em relação ao camisa 10 da França. "Perguntei se poderíamos ter três goleiros, e me disseram que não."

Com 14 gols, Mbappé divide o quarto lugar na artilharia histórica com o alemão Gerd Müller. Atrás apenas de Ronaldo (15), Klose e Messi (ambos com 16).

Estádio que abrigará a final, o Metlife Stadium, em Nova Jersey, será a sede do segundo jogo de Haaland na Copa, às 21h. O confronto contra a seleção de Senegal, comandada por Sadio Mané, tem ares de decisivo.

Isso porque uma nova derrota africana tiraria a chance de conquistar o segundo lugar. E diminuiria a possibilidade de ser um dos oito melhores terceiros.

Um dos mais preocupados com o atacante norueguês de 1,95 m é o zagueiro Moussa Niakhaté (de 1,90 m), principalmente com o poderio aéreo do rival.

"Contra Haaland, é preciso marcá-lo de muito perto dentro da área, mais do que qualquer outro atacante, porque é fundamental impedir que ele consiga saltar", analisou o defensor, que chegou a atuar no Nottingham Forest, da Premier League, e hoje defende o francês Lyon.

"Ele evoluiu muito no jogo aéreo. No Manchester City, vemos com frequência ele concluir jogadas pelo alto, porque tem uma impulsão extraordinária e consegue permanecer no ar, como Cristiano Ronaldo."

Se vencer, a Noruega garante a vaga para a próxima fase.