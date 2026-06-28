Messi marca pelo 7° jogo seguido em Copas e supera recorde de Jairzinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gol marcado durante a vitória da Argentina sobre a Jordânia por 3 a 1, neste sábado (27), fez Messi bater mais um recorde em Copas do Mundo.

Messi se tornou o único jogador a marcar pelo menos um gol em sete jogos consecutivos de Copa. A sequência dele começou com tentos anotados em todas as etapas de mata-mata da edição de 2022 e seguiu nos duelos da fase de grupos de 2026.

O argentino deixou para trás o brasileiro Jairzinho e o francês Just Fontaine. Eles marcaram por seis jogos consecutivos nas Copas de 1970 e 1958, respectivamente.

A última partida de Copa em que Messi não marcou foi contra a Polônia, na última rodada da fase de grupos em 2022. Naquele jogo, ele chegou a perder um pênalti.

O gol de ontem, em cobrança de falta, ampliou a marca do argentino como o maior artilheiro da história das Copas. Agora, ele tem 19 tentos anotados, três a mais que Klose, antigo detentor do recorde.

O recorde de gols em jogos consecutivos é o sexto batido por Messi nesta Copa do Mundo e pode não ser o último. Com seis gols nesta edição, ele se aproxima cada vez mais da marca de Fontaine, que anotou 13 em uma mesma edição de Mundial.

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GOLS DE MESSI EM JOGOS CONSECUTIVOS DE COPA

2022 - Argentina 2 x 1 Austrália - 1 gol

2022 - Argentina 2 (4) x (3) 2 Holanda - 1 gol

2022 - Argentina 3 x 0 Croácia - 1 gol

2022 - Argentina 3 (4) x (2) 3 França - 2 gols

2026 - Argentina 3 x 0 Argélia - 3 gols

2026 - Argentina 2 x 0 Áustria - 2 gols

2026 - Argentina 3 x 1 Jordânia - 1 gol

RECORDES DE MESSI EM 2026

Maior artilheiro da história das Copas do Mundo (19)

Mais Copas do Mundo disputadas (6)

Mais jogos consecutivos marcando gols (7)

Mais jogos em Copas do Mundo (29)

Mais vitórias em Copas do Mundo (19)

Mais participações diretas em gols (27)

Mais gols de fora da área em Copas (7)