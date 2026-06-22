Messi marca gols históricos, vira maior goleador em Copas e classifica Argentina

ARLINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Messi mais uma vez fez história na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (22), contra a Áustria, o craque argentino de 38 anos -completa 39 na quarta-feira (24)- garantiu a vitória da Argentina por 2 a 0 e assumiu a artilharia isolada na história do torneio de seleções da Fifa, com 18 bolas na rede em seis participações.

Em uma epopeia heroica com direito a pênalti perdido ainda nos minutos iniciais da partida e dois gols, o craque argentino foi novamente o protagonista no segundo triunfo da equipe na competição que assegurou a alviceleste atual detentora do título na próxima fase do Mundial.

O time de Lionel Scaloni agora volta a campo apenas para cumprir tabela, no próximo sábado (27), contra a Jordânia, quando o treinador pode promover algumas alterações na formação titular.

Após fazer três na estreia contra a Argélia, que o deixaram empatado com o atacante alemão aposentado Miroslav Klose na artilharia das Copas, e se ver em meio a uma polêmica familiar na Argentina, as expectativas estavam todas voltadas para como seria o desempenho do astro de Rosário contra a seleção austríaca.

Com uma série de jogadores em grandes clubes do futebol europeu e também embalada por uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia na primeira partida, a seleção austríaca prometia endurecer os jogos para os atuais campeões em comparação com a vitória folgada sobre os argelinos.

A expectativa, porém, não demorou muito a cair por terra. Aos cinco minutos de jogo, Lautaro Martínez foi derrubado dentro da área pelo lateral direito Stefan Posch, para delírio da massa azul e branca que voltou a predominar nas arquibancadas do A&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, da NFL, rebatizado durante a Copa como Dallas Stadium.

Messi pegou a bola e um mar de celulares nas arquibancadas dominadas pelos "hinchas" [como são conhecidos os torcedores argentinos] se preparou para registrar o momento histórico. O chute colocado, porém, saiu à esquerda da meta austríaca, para frustração geral no estádio.

Em seguida ao gol perdido, o craque coçou a cabeça com o olhar baixo, com um sorriso amarelo de lamentação, mas logo deixou claro que estava disposto a se redimir.

Ele seguiu criando chances e levou perigo ao gol do arqueiro austríaco Alexander Schlager mais duas vezes, aos 18 e aos 31 minutos, sendo impedido no último instante em ambas pelo experiente zagueiro David Alaba, do Real Madrid.

Quando a primeira etapa -com direito a vaias da arquibancada para a pausa para hidratação- parecia que se encaminharia para o fim sem o gol tão esperado, ele finalmente saiu.

Aos 37 min, o ex-Botafogo Thiago Almada arrancou pelo meio e abriu para o lateral esquerdo Molina, que cruzou rasteiro e encontrou Messi na entrada da grande área. O astro acertou um chute firme e rasteiro no canto direito, no contrapé de Schlager, e entrou de vez para a história dos Mundiais.

No início do segundo tempo, o time austríaco ainda tentou uma pressão inicial para reverter o placar e chegou a se aproximar do gol de Emiliano "Dibu" Martínez. Na melhor chance, aos 9 minutos, o goleiro argentino fez sua primeira grande defesa nesta Copa, impedindo que a cobrança de falta do meia Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, entrasse no ângulo esquerdo.

Nos acréscimos, o meia Wimmer ainda deu mais um susto nos aficionados argentinos, com uma cabeçada que passou triscando a trave de Dibu.

Já no lance imediatamente seguinte, porém, Messi aproveitou bate rebate dentro da pequena área austríaca, após rebote em chute de Julián Álvarez, e ampliou com um chute potente para o fundo das redes.

Com a vitória, a Argentina emenda a segunda vitória seguida e chega aos seis pontos na competição, assegurada assim na primeira fase do mata-mata.

No segundo jogo da rodada do grupo J, Argélia e Jordânia -que ainda não somaram pontos na competição- duelam às 22h (horário local, meia-noite de Brasília), no Levi's Stadium, na região de São Francisco.

MAIORES GOLEADORES DA HISTÓRIA DA COPA

**Messi passa Klose**

Posição no ranking - Jogador - País - Jogos em Copas - Gols por jogo - Total de gols

1 - Lionel Messi - Argentina - 28 - 0,64 - 18

2 - Miroslav Klose - Alemanha - 24 - 0,67 - 16

3 - Ronaldo - Brasil - 19 - 0,79 - 15

4 - Gerd Müller - Alemanha - 13 - 1,08 - 14

4 - Kylian Mbappé - França - 15 - 0,93 - 14

5 - Just Fontaine - França - 6 - 2,17 - 13

6 - Pelé - Brasil - 14 - 0,86 - 12

_Fonte: Transfermarkt e Fifa_