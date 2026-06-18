Messi lidera ranking de ataque da Fifa após 1ª rodada da Copa; Vini é 9°

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou a primeira edição do seu power ranking de jogadores na Copa do Mundo. Ele é montado com base no desempenho dos atletas durante as partidas do Mundial.

Messi lidera na categoria "ataque". Ele tem nota 8.12 após ter marcado os três gols da vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0.

Ele é seguido por um outro "Messi". Eliah Just marcou os dois gols da Nova Zelândia no empate por 2 a 2 com o Irã e leva a alcunha de "Messi neozelandês".

Mbappé fecha o top 3 no ataque. O francês marcou dois dos três gols da França na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal. O único brasileiro no top 10 é Vini Jr, que aparece na nona colocação após ter anotado o único tento brasileiro no empate por 1 a 1 com Marrocos.

A categoria "criatividade" é liderada por um iraniano. O lateral Ramin Rezaien fez um gol e deu uma assistência no empate por 2 a 2 com a Nova Zelândia. Fecham o top 3 o francês Michael Olise e o alemão Florian Wirtz.

Os três melhores colocados na categoria "defesa" disputaram a mesma partida. O canadense Cornelius e os bósnios Katic e Muharemovic aparecem nesta ordem após acumularem pontos no empate por 1 a 1 entre as seleções.

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TOP 10 POR CATEGORIA

Ataque

Messi, ARG (8.12)

Elijah Just, NZL (7.87)

Mbappé, FRA (7.51)

Ayari, SUE (7.47)

Kane, ING (7.17)

Haaland, NOR (6.97)

Diallo, CMF (6.97)

Isak, SUE (6.96)

Vini Jr, BRA (6.96)

Luis Díaz, COL (6.90)

Criatividade

Rezaien, IRA (8.23)

Olise, FRA (7.44)

Wirtz, ALE (7.34)

Lee Kang In, COR (7.33)

Enciso, PAR (7.31)

Gravenberch, HOL (7.27)

Saka, ING (7.24)

Diallo, CMF (7.23)

Brahim Díaz, MAR (7.23)

Salah, EGI (7.23)

Defesa

Cornelius, CAN (7.28)

Katic, BOS (7.10)

Muharemovic, BOS (7.05)

Schlager, AUT (6.95)

Adams, EUA (6.82)

Sidny Cabral, CBV (6.7)

Dedic, BOS (6.65)

Gallardo, MEX (6.64)

Willy Semedo, CBV (6.64)

Circati, AUS (6.64)