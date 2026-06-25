Messi lidera artilharia da Copa, mas é seguido por Mbappé, Haaland e Vini
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Messi lidera a lista de artilheiros da Copa do Mundo, mas é seguido de perto por Mbappé, Haaland e Vini Jr..
ARTILHEIROS DA COPA
Messi tem cinco gols. O camisa 10 anotou três tentos contra a Argélia e dois diante da Áustria. Ele foi o responsável por todos os gols da Argentina na Copa do Mundo até aqui.
Mbappé, Haaland e Vini Jr têm quatro. O francês e o norueguês jogaram apenas duas vezes cada, mas balançaram as redes em ambos os jogos. O brasileiro já fez os seus três jogos na fase de grupos e marcou em todos eles.
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O top 10 tem mais um brasileiro: Matheus Cunha. O atacante do Manchester United tem três gols marcados e está igualado com Undav (Alemanha), Saibari (Marrocos), Jonathan David (Canadá) e Manzambi (Suíça).
Cristiano Ronaldo e Kane têm dois gols cada na Copa. Outra estrela do Mundial, Lamine Yamal tem apenas um e não aparece entre os principais artilheiros até aqui.
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VEJA LISTA DE PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA COPA
5 gols: Messi (Argentina)
4 gols: Mbappé (França), Haaland (Noruega) e Vini Jr. (Brasil)
3 gols: Matheus Cunha (Brasil), Undav (Alemanha), Manzambi (Suíça), Saibari (Marrocos) e Jonathan David (Canadá)
2 gols: Quiñones (México), Larin (Canadá), Balogun (Estados Unidos), Havertz (Alemanha), Kamada (Japão), Summerville (Holanda), Ayari (Suécia), Maxi Araújo (Uruguai), Eliah Just (Nova Zelândia), Kane (Inglaterra), Muñoz (Colômbia), Mahmic (Bósnia), Vargas (Suíça), Gakpo (Holanda), Brobbey (Holanda), Ueda (Japão), Oyarzabal (Espanha), Ismaila Sarr (Senegal) e Cristiano Ronaldo (Portugal)