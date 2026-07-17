Messi iguala recorde de Cafu com 3 finais de Copas do Mundo no currículo

(UOL/FOLHAPRESS) - A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 dá a Lionel Messi mais um recorde, desta vez compartilhado com um brasileiro. O argentino vai igualar Cafu como um dos únicos a disputar três finais da competição.

Até nesta sexta-feira (17), Cafu é o único jogador da história a disputar 3 finas de Copas do Mundo. O brasileiro esteve na seleção em 1998, 2002 e 2006 conquistando o pentacampeonato em edição na Coreia do Sul e Japão e sendo vice-campeão nas outras duas oportunidades.

Messi vai igualar essa marca no domingo, na final contra a Espanha. O argentino foi campeão mundial em 2022, no Qatar, após ter amargado o vice em 2014, contra a Alemanha aqui no Brasil.

Outros 4 jogadores chegaram ao mesmo número de finais em Copas do Mundo, mas não entraram em campo. São os casos de Pierre Littbarski e Lothar Matthaeus ambos estiveram no elenco da Alemanha que disputou 1982, 1986 e 1990. No entanto, Littbarski ficou no banco em 86, enquanto Matthaus foi reserva na edição de 82.

Ronaldo Fenômeno também esteve em 3 finais de Copa do Mundo: 1994, 1998 e 2002. O brasileiro não jogou a decisão de 94, nos Estados Unidos, quando tinha apenas 18 anos.

POR QUE PELÉ NÃO É O RECORDISTA?

Pelé é o único tricampeão do mundo, mas também não disputou três finais de Copa. O Rei do Futebol foi campeão em 1958 e 1970 como protagonista, mas na edição de 1962 disputou apenas duas partidas e não entrou em campo na decisão.

Pelé estreou em 62 contra o México comandando a vitória por 2 a 0 com gol e assistência. Na segunda partida, contra a Tchecoslováquia, sentiu um problema muscular que o tirou do restante da Copa.

O Brasil avançou até a final com Garrincha sendo o grande destaque. Na final, a seleção voltou a encontrar a Tchecoslováquia e venceu por 3 a 1 gols de Amarildo, Zito e Vavá.

Pelé acabou campeão por integrar o elenco e ter participado dos jogos de estreia, mesmo sem ter pisado em campo no jogo final da campanha.