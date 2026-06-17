Messi faz três na estreia da Argentina e empata com Klose como maior artilheiro das Copas

KANSAS CITY, EUA (fOLHAPRESS) - Ao longo do último ciclo até a Copa do Mundo na América do Norte, o craque argentino Lionel Messi, aos 38 anos, chegou a colocar algumas vezes em dúvida sua participação no torneio quadrienal de seleções da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Protagonista da conquista do tricampeonato da alviceleste há quatro anos, no Qatar, o argentino não só está novamente em forma com sua equipe para a disputa de mais um Mundial, como ainda segue, de longe, como a principal liderança técnica do grupo.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Nesta terça-feira (16), na estreia dos atuais campeões no primeiro jogo do grupo J, contra a Argélia, no estádio Arrowhead, em Kansas City, o atacante canhoto do Inter Miami marcou quatro vezes -o primeiro foi anulado- e foi o grande responsável por começar com o pé direito a caminhada argentina rumo à quarta estrela dourada no peito.

Ele agora é, empatado com o alemão já aposentado Miroslav Klose, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols, com boas chances de chegar ao topo isolado da lista durante a campanha da Argentina na competição, em uma disputa que promete ser acirrada com o francês Kylian Mbappé.

Os argentinos terão pela frente nas próximas duas rodadas as seleções da Áustria e da Jordânia, sem tanta tradição no esporte.

Com as três bolas na rede em uma noite já histórica na cidade do Meio-Oeste americano, Messi ultrapassou Ronaldo Nazário, que tem 15 gols em Mundiais, e Kylian Mbappé, que fez dois na estreia de sua seleção contra Senegal também nesta terça-feira, chegando a 14, mesma marca do atacante alemão já aposentado Gerd Müller.

Em uma primeira rodada que contou com o brilho de atacantes bem mais novos, como o próprio Mbappé, de 27 anos, e o norueguês Erling Haaland, de 25, e que também fez dois na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, o quase quarentão Messi mostrou que segue com ambição para voltar a ser eleito o melhor da competição, como foi em 2022, e do mundo.

Sabendo da pressão de atuar com um alvo nas costas por ser a detentora do título, a Argentina começou o jogo partindo para cima da defesa argelina e chegou ao gol de Luca Zidane, filho do ex-craque francês Zinédine Zidane, logo aos três minutos, em cabeçada fraca de Lautaro Martínez no meio da meta adversária.

Apenas dois minutos depois, Messi surgiu na entrada da grande área pela direita e bateu por cima do goleiro para fazer o primeiro, mas o gol foi anulado pelo juíz polonês Szymon Marciniak --o mesmo que apitou a final de 2022 contra a França.

Em um início frenético, aos 7, foi a vez de a Argélia assustar os torcedores argentinos que eram a grande maioria dos presentes no estádio Arrowhead, conhecido como o mais barulhento dos Estados Unidos. O meia Ibrahim Maza fez boa jogada e encontrou o volante Chaibi, que bateu na direita de Emiliano "Dibu" Martínez. O árbitro anulou novamente por impedimento.

Aos 16, Messi fez seu segundo gol da partida, o primeiro que valeu. O craque argentino de 38 anos recebeu passe espetacular do companheiro de Inter Miami Rodrigo de Paul, dominou na entrada da grande área e bateu com categoria de esquerda, no ângulo esquerdo da meta adversária, sem chance de defesa para Luca Zidane.

Na volta para o segundo tempo, Messi voltou com a mesma disposição e fez grande jogada pela direita aos oito minutos, passando para Lautaro Martínez, que parou em boa defesa do goleiro argelino.

Aos 14, o craque fez seu terceiro gol do jogo, o segundo válido, aproveitando rebote em chute da Mac Allister. Ele ainda balançaria as redes mais uma vez, aos 30 minutos, em chute colocado rasteiro no canto direito da meta argelina.

Quatro minutos depois, foi substituído pelo treinador Lionel Scaloni pelo meia Nico Paz, apontado pela mídia argentina como um de seus possíveis sucessores na seleção argentina. Como não poderia deixar de ser, deixou o gramado ovacionado pelos "hinchas" [torcedores] nas arquibancadas do Arrowhead.

Na próxima rodada, quando Messi poderá se tornar o maior artilheiro isolado das Copas, a Argentina encara a seleção da Áustria, de volta ao torneio após 28 anos, em Dallas, no dia 22.

No dia 27, também em Dallas, encerra a participação na fase de grupos contra a Jordânia, atual vice-campeã da Copa da Ásia e uma das quatro estreantes na Copa.

Já a Argélia encara a Jordânia no dia 23, em San Francisco, e a Áustria, no dia 27, novamente em Kansas City.