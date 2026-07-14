Messi estreia contra a Inglaterra; relembre os primeiros jogos dele contra os campeões mundiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi enfrentará nesta quarta-feira (15), pela primeira vez, a única seleção campeã mundial contra a qual ainda não jogou. Em mais de 200 partidas pela Argentina, o craque nunca teve a Inglaterra como adversária.

As duas seleções se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer avançará à decisão, enquanto o derrotado disputará o terceiro lugar. Na outra semifinal, França e Espanha brigam pela primeira vaga na final.

O retrospecto de Messi nas estreias contra as demais campeãs mundiais é equilibrado. Foram três vitórias e três derrotas nos primeiros confrontos com Brasil, Uruguai, Espanha, França, Alemanha e Itália.

BRASIL 3 X 0 ARGENTINA

Messi tinha 19 anos quando enfrentou o Brasil pela primeira vez e saiu derrotado. Em amistoso disputado em Londres, em setembro de 2006, a equipe comandada por Dunga dominou a Argentina e venceu por 3 a 0, com dois gols de Elano e um de Kaká.

O argentino, então com a camisa 19, havia estreado pela seleção principal pouco mais de um ano antes e foi titular na equipe de Alfio Basile. Formou o ataque com Tevez e depois teve a companhia de Agüero. O time também contava com Riquelme e Mascherano.

O Brasil começou a partida com Gomes; Cicinho, Lúcio, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Edmílson, Elano e Daniel Carvalho; Robinho e Fred.

URUGUAI 1 X 0 ARGENTINA

A estreia de Messi contra a outra seleção sul-americana campeã mundial também teve gosto amargo.

O craque entrou no segundo tempo da partida válida pelas Eliminatórias para a Copa de 2006, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o Uruguai.

No confronto disputado em outubro de 2005, Tevez e Crespo formaram a dupla titular de ataque da Argentina.

ESPANHA 2 X 1 ARGENTINA

A Espanha ainda não era campeã mundial quando Messi a enfrentou pela primeira vez, mas já contava com parte da geração que conquistaria o título de 2010.

Sergio Ramos, Joan Capdevila, Xavi, Iniesta e David Villa, que participariam da final daquele Mundial, estiveram em campo no amistoso de outubro de 2006. A Espanha venceu por 2 a 1.

FRANÇA 0 X 2 ARGENTINA

Aos 21 anos, Messi foi um dos destaques da vitória argentina por 2 a 0 sobre a França, em amistoso disputado em fevereiro de 2009. O craque marcou um dos gols da partida.

Comandada por Diego Maradona, a Argentina superou uma seleção francesa que tinha Thierry Henry, Nicolas Anelka e Franck Ribéry no ataque.

ALEMANHA 0 X 1 ARGENTINA

Pouco depois de conquistar a primeira das oito Bolas de Ouro de sua carreira, em 2009, Messi passou a usar a tradicional camisa 10 da Argentina.

Ele vestia o número na vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha, em amistoso disputado em março de 2010. Di María lançou Higuaín em contra-ataque, e o centroavante marcou na saída do goleiro Adler.

A partida serviu como prévia das quartas de final da Copa daquele ano, disputadas cerca de quatro meses depois. No Mundial, porém, o desfecho foi diferente: a Alemanha goleou a Argentina por 4 a 0 e eliminou a equipe sul-americana.

ITÁLIA 0 X 3 ARGENTINA

Assim como acontecerá diante da Inglaterra, o primeiro encontro de Messi com a Itália ocorreu em uma partida decisiva.

As seleções se enfrentaram em 2022 na Finalíssima, partida disputada entre os campeões da Eurocopa de 2020 e da Copa América de 2021 que foi vencida em cima do Brasil.

O argentino deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre a Azzurra. Lautaro Martínez, Di María e Dybala marcaram os gols, e Messi foi eleito o melhor jogador da partida.