Messi encara Vozinha e briga por artilharia do torneio em Argentina contra Cabo Verde

MIAMI, EUA (FOLHAPRESS) - O jogo entre a atual campeã mundial Argentina e a debutante Cabo Verde na primeira fase eliminatória da Copa colocará frente a frente o artilheiro histórico do torneio Lionel Messi e o goleiro sensação Vozinha, que ganhou milhões de seguidores nas redes sociais após atuações decisivas.

As duas seleções duelam nesta sexta-feira (3), a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Quem passar pega no dia 7 de julho o vencedor do jogo entre Austrália e Egito.

Com três vitórias na fase de grupos sobre Argélia, Áustria e Jordânia, a alviceleste chega como a franca favorita. Dos 8 gols marcados pela equipe do técnico Lionel Scaloni até aqui no torneio, 6 foram dos pés de Messi.

Para o jogo contra Cabo Verde, Scaloni deve ter à disposição o zagueiro Cristian Romero, que não entrou contra a Jordânia depois de sofrer um choque no duelo anterior contra a Áustria.

Dos onze que devem começar, o treinador ainda mantém uma dúvida no ataque entre Lautaro Martínez e Julián Álvarez e na lateral esquerda entre Nicolás Tagliafico e Facundo Medina.

A Argentina terá de passar pelo goleiro Josimar José Évora Dias, de 40, mais conhecido como Vozinha. Desconhecido do público até o início da competição e atualmente sem clube, o arqueiro cabo-verdiano conteve o ataque da Espanha para garantir um empate em 0 a 0 na estreia.

Na sequência, brilhou contra o Uruguai. "Acho que nenhum de nós sonhava com a classificação, mas sabemos que temos muita qualidade", afirmou depois do empate contra os sauditas.

"E acho que jogar contra a Argentina vai ser muito bom, pois é um sonho para qualquer jogador enfrentar a seleção de Lionel Messi", disse o jogador.

Argentina x Cabo Verde

Fase de 32 | 3 de julho. No Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

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