Messi é perfeito para ser o maior goleador, mas números não determinam nossas carreiras, diz Ronaldo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior artilheiro da seleção brasileira em Copa do Mundo, com 15 gols, o ex-atacante Ronaldo elogiou o argentino Messi por tê-lo ultrapassado no ranking de maiores goleadores da competição, mas ponderou que estatísticas não são "o que determina cada jogador e o que ele fez a vida inteira".

"Pros deuses do futebol, é uma estatística com selo o fato de ele passar todo mundo. Se tem alguém que merece ter o título de artilheiro de todas as Copas, o Messi é o cara perfeito para estar ali", disse Ronaldo, durante uma entrevista na live "Resenha do 9", projeto que ele encabeça no TikTok.

Entrevistado pela co-host Anne Lottermann, o ex-jogador comentava a declaração de Messi de que tudo são apenas estatísticas e de que Ronaldo foi um dos maiores que ele viu jogar.

"Já respondi algumas vezes sobre isso, porque, quando o Klose me passou, eu falei: 'gente, isso são números, uma estatística'. Recordes são feitos para serem superados. Não tem nenhum recorde que vai ficar pra sempre. Mas não é o que determina cada jogador e o que ele fez a vida inteira. Mas é um belo dum número, uma bela duma estatística."

Com os três gols marcados na estreia da Argentina contra Argélia, Messi igualou o alemão Klose como o maior artilheiro das Copas, com 16 gols, com grandes chances de superá-lo nesta edição.