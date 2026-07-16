Messi é o segundo jogador da história a jogar três finais de Copa; Cafu foi o primeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a classificação da Argentina para a final da Copa de 2026, Lionel Messi alcançou mais uma marca: tornou-se o segundo jogador a disputar três decisões de Mundiais. O primeiro e até então único a conseguir tal feito era Cafu, capitão do penta do Brasil.

Messi liderou a seleção alviceleste em 2014, edição vencida pela Alemanha, e em 2022, quando levantou a terceira taça conquistada pelos argentinos.

Sua participação em Copas foi dada como incerta após o título no Qatar, mas ele retornou à equipe na competição disputada na América do Norte, aos 39 anos, para conduzir o time à segunda final consecutiva.

Desde a partida de estreia, em que marcou os três gols da vitória sobre a Argélia, tem somado números impressionantes. No segundo jogo, contra a Áustria, balançou a rede mais duas vezes e superou o alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história dos Mundiais e como atleta que mais acumulou vitórias na competição.

São 8 gols e 4 assistências em 7 jogos. Na final no domingo (19) contra a Espanha, que superou a França, tentará repetir o ótimo desempenho da decisão de 2022, quando marcou duas vezes no empate em 3 a 3 e depois converteu sua cobrança de pênalti, e igualar a taxa de sucesso de Cafu em decisões.

O brasileiro foi campeão em 1994 e em 2002 pela seleção brasileira. Em 1998, a França emplacou um 3 a 0 para adiar o que seria o penta.

PARTICIPAÇÕES DE MESSI EM FINAIS DE COPA

- 2014: vice-campeão após derrota por 1 a 0 para a Alemanha

- 2022: campeão após emp ate em 3 a 3 com a França, com dois gols do capitão argentino, e vitória por 4 a 2 na disputa por pênaltis

- 2026: confronto contra a Espanha no próximo domingo (19)