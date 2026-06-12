Messi e Mbappé chegam à Copa de olho em recorde de gols de Klose

RECIFE, PE E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi, Ángel Di María, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Cinco dos seis gols da final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, foram marcados pelos dois jogadores que chegam ao Mundial deste ano mais próximos de ameaçar um dos recordes mais emblemáticos do torneio: a artilharia histórica.

Messi inicia a competição com 13 gols marcados em cinco Mundiais. Mbappé tem 12, em duas Copas. Ambos perseguem os 16 gols do alemão Miroslav Klose, líder isolado da lista desde 8 de julho de 2014.

Foi nesse dia que Klose marcou contra o Brasil na goleada por 7 a 1, no Mineirão, e ultrapassou Ronaldo, que havia assumido a liderança oito anos antes, ao chegar a 15 gols na vitória sobre Gana pelas oitavas de final da Copa de 2006.

A marca mudou de atleta poucas vezes ao longo de quase um século do torneio. Entre todos os donos do recorde, ninguém permaneceu tanto tempo no topo quanto o alemão Gerd Müller. Campeão mundial em 1974, ele encerrou sua trajetória em Copas com 14 gols e manteve a marca por mais de três décadas, até ser superado por Ronaldo na Alemanha, em 2006.

Antes de Klose, Ronaldo e Müller, o posto já havia pertencido a nomes como os de Guillermo Stábile, Leônidas da Silva, Ademir Menezes, Sándor Kocsis e Just Fontaine.

Agora, quase 20 anos depois da ascensão do brasileiro e 12 anos após Klose assumir a liderança, a disputa volta a ter dois candidatos claros. Aos 38 anos, Messi disputa o que deve ser sua última Copa do Mundo. Mbappé, 11 anos mais jovem, chega ao torneio precisando de quatro gols para igualar a marca do alemão e de cinco para se tornar o maior artilheiro da história dos Mundiais.

Ainda que bem mais distantes do primeiro lugar, outros três jogadores que participam desta Copa têm chance de alcançar a marca de Klose: o brasileiro Neymar, o português Cristiano Ronaldo e o inglês Harry Kane, todos com oito gols cada. Eles dividem o nono lugar do ranking geral com outros sete jogadores que já morreram ou se aposentaram, como Maradona e Rivaldo.

Messi chega à Copa mais perto de Klose do que qualquer outro jogador. São 13 gols em 26 partidas de Mundial, três a menos do que o alemão. Campeão em 2022, o argentino disputará sua sexta Copa e terá provavelmente a última oportunidade de encerrar a carreira também como maior artilheiro da história do torneio.

A missão parece compatível com o que produziu no Qatar. Só naquela edição, ele marcou sete gols, mais da metade de tudo o que acumulou nos Mundiais anteriores.

Se Messi é quem está mais perto, Mbappé é quem parece reunir as melhores condições para ultrapassar Klose. O francês soma 12 gols em apenas 14 jogos de Copa, média de 0,86 por partida. Para assumir a liderança isolada, precisa marcar cinco vezes.

Aos 27 anos, ele já foi campeão mundial, vice-campeão e artilheiro de uma Copa. Em 2022, marcou oito gols, incluindo aqueles três da final contra a Argentina.

Neymar inicia a Copa com oito gols em Mundiais e precisa marcar nove vezes para superar Klose. Entre os cinco candidatos, porém, é quem chega ao torneio cercado por mais dúvidas.

O atacante sofreu uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita em maio e segue em recuperação. Convocado por Carlo Ancelotti, não participou do amistoso contra o Egito. A CBF informou nesta semana que exames apontaram uma "boa evolução" no tratamento, mas não definiu uma data para seu retorno aos gramados. Ele deve ficar fora da estreia contra Marrocos, no sábado (13), estreando contra o Haiti, no dia 19.

Cristiano Ronaldo também chega à Copa com oito gols marcados e precisará de nove para ultrapassar Klose. O português, porém, persegue um feito diferente dos demais concorrentes.

Aos 41 anos, é o único atleta a ter marcado em cinco edições diferentes do torneio. Seus oito gols foram todos anotados na fase de grupos -ou seja, CR7 nunca balançou as redes em uma partida de mata-mata. Ele já disputou 22 jogos no total, com média de 0,36 por jogo.

Já Kane fecha a lista dos candidatos. Assim como Neymar e Cristiano Ronaldo, soma oito gols em Copas do Mundo. O inglês tem um argumento a seu favor: a segunda melhor média entre os cinco concorrentes. São oito gols em apenas 11 partidas de Mundial, índice de 0,73 por jogo.