Messi e Lamine Yamal compartilham marcas históricas com o número 19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi, com 19 anos, usou a camisa 19 pela Argentina na sua primeira Copa do Mundo. Agora, a história se repete com outro personagem: Lamine Yamal veste a 19 pela Espanha e, aos 19 anos, também joga sua primeira Copa, disputando a final neste dia 19 de julho, domingo, contra Messi

A foto do craque argentino dando banho de banheira no craque espanhol, que ainda não tinha idade para ser um craque, já seria, por si só, uma baita coincidência histórica para esta final de Copa do Mundo.

Mas ainda há um terceiro fator em destaque no duelo pelo título de campeão do mundo: o número 19.

Os dois jogadores entraram em campo pela primeira vez numa Copa do Mundo usando a camisa com o número 19 marcado nas costas Messi na Copa de 2006, e Lamine Yamal, na de 2026.

Essa camisa já carregava história desde o Barcelona, clube espanhol pelo qual Messi jogou a maior parte da vida e Lamine Yamal faz carreira.

Messi vestiu a 19 de 2005 e 2008, antes de se tornar o 10 mais famoso da equipe. Com Lamine Yamal, a história se repete: usou a mesma 19 na temporada 2024/25, antes de se tornar o atual camisa 10 do clube da Catalunha.

Outro ponto em comum está na idade. Os dois completaram 19 anos enquanto jogavam suas primeiras Copas do Mundo.

Messi estreou no dia 16 de junho de 2006, saindo do banco para fechar o 6 a 0 da Argentina sobre a Sérvia e Montenegro. Oito dias depois, no dia 24 de junho de 2006, fez 19 anos, quando a Alviceleste vencia o México pelas oitavas de final.

Vinte anos depois, Lamine Yamal repete a mística: a estreia no dia 15 de junho deste ano, no 0 a 0 contra Cabo Verde, é seguida pelo aniversário de 19 anos, no dia 13 de julho também no meio da Copa, na véspera da semifinal contra a França.

Seu presente de aniversário chegou um dia depois: uma vaga na final da sua primeira Copa do Mundo.

Tem mais uma coincidência: assim como nesta final de 2026, o ano da estreia de Messi em Copa também terminou com um jogo de decisão entre um campeão e um tricampeão.

Na época, foi França x Itália, o jogo da cabeç ada de Zidane em Materazzi, com a Itália confirmando o tetra. Agora, a Espanha quer o bicampeonato e a Argentina, o tetra.

Para fechar, dá para colocar mais um 19 na conta: não a final de 2006, que foi no dia 9 de julho, mas a deste ano, que é no domingo, dia 19.

Para quem acredita na mística dos números, há uma camada de esoterismo nisso tudo.

No tarô, o Arcano de número 19 é O Sol, uma das cartas mais positivas do baralho. Simboliza sucesso, vitalidade, clareza e alegria, um sentimento que os dois craques proporcionam jogando por suas seleções.