Messi é eleito melhor em campo após virada argentina e diz que 'foi um alívio'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Artilheiro da Copa do Mundo com oito gols, Lionel Messi foi eleito melhor em campo ao comandar a virada da Argentina sobre o Egito, nesta terça-feira (7), nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O camisa 10 deu uma assistência e fez um gol na vitória argentina. Romero diminuiu, Messi empatou e Enzo Fernández garantiu a virada por 3 a 2.

O capitão disse que a equipe sofreu, mas que "foi um alívio" e os jogos da Copa são "muito equilibrados". Messi ressaltou que o elenco da seleção argentina nunca "abaixa a cabeça" mesmo estando atrás do placar.

"Foi um alívio para todos pelo jeito que o jogo se desenrolou. Não é fácil sair de um 2 a 0, mas, como eu disse, esse grupo não desiste, não abaixa a cabeça. Tenta até o final. Tivemos a sorte de conseguir o gol do Cuti (Romero) rapidinho e aí nos deu tempo para virar o jogo dentro dos 90 minutos. É uma loucura o que esse grupo fez hoje, neste mata-mata, então é isso. Muito feliz das pessoas estarem festejando e que vão poder continuar festejando. Espero que a gente continue assim", afirmou Messi, na saída de campo.

Messi superou pênalti perdido e chorou em campo após a virada. O camisa 10 marcou o 21º gol em Mundiais e chegou a oito na atual edição do torneio.

"Felicidade por ter passado, pela maneira como fizemos, foi um jogo muito duro, 2 a 0 para eles. Foi muito emocionante poder virar esse jogo. Sofremos muito de novo, mas assim é a Copa do Mundo. Todos os jogos são assim, muito equilibrados. Então, claro, muito feliz", disse ainda o atacante argentino.

A Argentina encara Suíça ou Colômbia na próxima fase. A partida de quartas de final será no sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City (EUA).