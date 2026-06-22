Messi deu banho em Lamine Yamal quando o espanhol ainda era um bebê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi já deu banho em Lamine Yamal. E isso foi fotografado. Pode parecer estranho, mas é só uma incrível coincidência.

Desde 2006, Barcelona e Unicef (Fundo das Nações Unidas pela Infância) têm uma aliança humanitária. Mas o que isso significa?

Nos primeiros 106 anos de sua história, o time catalão nunca havia estampado uma marca em sua camisa. Isso mudou em 2006, quando firmaram tal aliança em um acordo histórico: o Barcelona exibiria o logo da Unicef no peito da camisa, como um patrocinador máster.

Só que, ao invés de receber dinheiro do fundo pela exposição, os culés (apelido dos barcelonistas) pagavam 1,5 milhões anuais por isso.

Um ano depois de selado o acordo, em 2007, aconteceu o primeiro encontro entre os dois craques. O recém-nascido Lamine Yamal (tinha cinco meses à época) foi sorteado para fazer parte de um calendário solidário criado na aliança entre o clube e a Unicef, com apoio do jornal Sport.

Em uma coincidência assustadora, entre nomes como Xavi, Puyol, Iniesta e Ronaldinho Gaúcho, escolheram justamente o ainda jovem Messi para posar com aquele que, 17 anos depois, herdaria a camisa 10 no Barcelona e seria uma das maiores promessas do futebol mundial, como o argentino era na época.

As fotos foram tiradas por Joan Monfort, que se emocionou em relato à Unicef sobre o caso, 17 anos depois:

"Foi uma coincidência da vida. Naquele instante, não dá para imaginar o que acontecerá quase 20 anos depois. É uma conjunção de fatores que só acontece uma vez", disse. Ele conta que o garoto conquistou Messi com um enorme sorriso e simpatia.

Quando as fotos viralizaram, durante a Eurocopa de 2024, Yamal explicou o motivo de não ter exposto a surreal coincidência antes:

"Meu pai guardou as fotos e elas nunca saíram, basicamente porque não queríamos comparações com Messi. Ninguém ficaria incomodado em ser comparado ao melhor jogador de todos os tempos, mas isso pode ser algo que pode prejudicar você, porque você nunca será como ele", disse o craque em entrevista ao canal espanhol Jijantes, da Twitch.

Nesta Copa, a dupla já bateu recordes. Messi marcou um hat-tricek na estreia contra a Argélia e igualou o alemão Klose como o maior artilheiro em Copas, com 16 gols.

Yamal fez o primeiro gol espanhol neste Mundial e ultrapassou Messi no ranking de jogadores mais jovens a marcar em Copas.