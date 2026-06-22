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Messi deu banho em Lamine Yamal quando o espanhol ainda era um bebê

por Folhapress
Publicado em 22/06/2026 às 11:15
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi já deu banho em Lamine Yamal. E isso foi fotografado. Pode parecer estranho, mas é só uma incrível coincidência.

Desde 2006, Barcelona e Unicef (Fundo das Nações Unidas pela Infância) têm uma aliança humanitária. Mas o que isso significa?

Nos 106 anos de sua história, o time catalão nunca havia estampado uma marca em sua camisa. Isso mudou em 2006, quando firmaram tal aliança em um acordo histórico: o Barcelona exibiria o logo da Unicef no peito da camisa, como um patrocinador máster.

Só que, ao invés de receber dinheiro do fundo pela exposição, os culés (apelido dos barcelonistas) pagavam 1,5 milhões anuais por isso.

Um ano depois de selado o acordo, em 2007, aconteceu o primeiro encontro entre os dois craques. O recém-nascido Lamine Yamal (tinha cinco meses à época) foi sorteado para fazer parte de um calendário solidário criado na aliança entre o clube e a Unicef, com apoio do jornal Sport.

Em uma coincidência assustadora, entre nomes como Xavi, Puyol, Iniesta e Ronaldinho Gaúcho, escolheram justamente o ainda jovem Messi para posar com aquele que, 17 anos depois, herdaria a camisa 10 no Barcelona e seria uma das maiores promessas do futebol mundial, como o argentino era na época.

As fotos foram tiradas por Joan Monfort, que se emocionou em relato à Unicef sobre o caso, 17 anos depois:

"Foi uma coincidência da vida. Naquele instante, não dá para imaginar o que acontecerá quase 20 anos depois. É uma conjunção de fatores que só acontece uma vez", disse. Ele conta que o garoto conquistou Messi com um enorme sorriso e simpatia.

Nesta Copa, a dupla já bateu recordes. Messi marcou um hat-trick na estreia contra a Argélia e igualou o alemão Klose como o maior artilheiro em Copas, com 16 gols.

Yamal fez o primeiro gol espanhol neste Mundial e ultrapassou Messi no ranking de jogadores mais jovens a marcar em Copas.