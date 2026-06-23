Messi, com 18 gols, vira maior goleador das Copas do Mundo; Mbappé persegue argentino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi voltou a fazer história na Copa do Mundo.

Nesta segunda-feira (22), o craque argentino liderou a Argentina e marcou dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, assumindo a artilharia isolada da história do torneio, com 18 gols. Esta é a sexta participação de Messi em Mundiais.

O resultado fez com que a seleção sul-americana se juntasse a Alemanha, México e Estados Unidos entre os já classificados para o mata-mata do torneio a França e Noruega também entraram para o grupo à noite.

O jogo contra a seleção europeia começou com gosto agridoce para a Argentina. Após pênalti marcado em lance envolvendo Lautaro Martínez, Messi foi para a cobrança e desperdiçou.

Ainda na etapa inicial, contudo, em uma jogada característica, o craque argentino recebeu na entrada da área e abriu o placar.

Já nos acréscimos do segundo tempo, voltou a marcar após chute de Julián Álvarez, isolando-se também na artilharia desta Copa, com cinco gols.

O craque argentino busca o bicampeonato consecutivo do torneio, após vencer com a seleção da Argentina a Copa do Mundo do Qatar em 2022.

FRANÇA 3 X 0 IRAQUE

Há um nome no encalço de Lionel Messi: Kylian Mbappé. O craque francês está na cola do argentino tanto na corrida pelo recorde histórico de gols em Copas quanto na artilharia deste torneio.

Disputando sua terceira Copa do Mundo, Mbappé está próximo de Messi no total de gols marcados na competição. O francês marcou duas vezes na vitória da França sobre o Iraque e somou 16 tentos, apenas dois a menos que o argentino. Dembélé completou o 3 a 0 para a seleção francesa.

Com os dois gols, Mbappé chegou a quatro gols em duas partidas, um a menos do que Messi na artilharia do torneio.

O jogo entre França e Iraque também foi marcado pela primeira paralisação do torneio por conta do protocolo contra tempestades. O recurso, que ficou conhecido no Brasil durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025, foi acionado e fez com que a partida fosse interrompida por cerca de duas horas.

NORUEGA 3 X 2 SENEGAL

Na disputa entre os candidatos ao segundo lugar do Grupo I, a seleção de Haaland e companhia levou a melhor.

O centroavante norueguês, que atua pelo Manchester City, é outro nome na disputa pela artilharia da Copa na América do Norte. Ele está empatado com Mbappé, com quatro gols.

No jogo contra o Senegal, Haaland balançou as redes duas vezes. O lateral-direito Pedersen também marcou para a seleção norueguesa. O atacante Ismaïla Sarr descontou para os senegaleses duas vezes.

O resultado classificou a Noruega para o mata-mata. Com 6 pontos, a equipe não pode mais ser alcançada pelo Senegal. Mesmo que terminem empatados em pontos ao fim da fase de grupos, os noruegueses levam vantagem no critério de confronto direto após a vitória desta segunda-feira.

A Noruega enfrenta a França na sexta-feira (26), às 16h. No mesmo dia e horário, jogam Senegal e Iraque.

JORDÂNIA 1 X 2 ARGÉLIA

Em um confronto de muita transpiração e pouca inspiração, a Argélia derrotou a Jordânia por 2 a 1.

Após a seleção jordaniana abrir o placar e ir para o intervalo em vantagem, o time de Ryad Mahrez passou a apostar em jogadas pelo alto. A estratégia deu certo, e a seleção argelina conseguiu a virada, em gols de Nizar Al-Rashdan e Gouiri.

O resultado elimina a Jordânia, uma das quatro estreantes desta Copa do Mundo, e leva a Argélia a um confronto direto com a Áustria pela segunda posição do Grupo J. A seleção argelina enfrentará a equipe europeia no sábado (27), às 23h.

A Jordânia, já sem chances de classificação, encerra sua participação no torneio contra o time de Lionel Messi, no mesmo dia e horário.