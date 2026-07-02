Messi busca repetir com seleção da Argentina o sucesso com o Inter em Miami

FLORIDA, EUA (FOLHAPRESS) - A Argentina disputa nesta sexta-feira (3) contra Cabo Verde uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, no Hard Rock Stadium, em Miami, cidade da Flórida que passou por uma transformação relacionada ao futebol nos últimos anos desde a chegada do craque Lionel Messi, em julho de 2023.

Quando o camisa 10 da alviceleste foi anunciado pelo Inter Miami, o clube amargava uma das piores campanhas da MLS (Major League Soccer, a liga de futebol dos EUA), com uma das menores médias de público do campeonato.

Ao longo dos últimos três anos, Messi mudou completamente o status do clube. Conseguiu atrair reforços de peso como Luis Suárez, Sergio Busquets e Rodrigo de Paul, foi o protagonista na campanha dos primeiros títulos do time da Leagues Cup e da MLS e fez com que a média de público saltasse cerca de 40%, com quase 20 mil torcedores passando a comparecer aos jogos.

Nas ruas de Miami e em áreas movimentadas da vizinha Miami Beach, como a avenida Ocean Drive e o Lummus Park, não é difícil encontrar torcedores mirins e adultos vestindo a camisa rosa ou preta que Messi ajudou a popularizar no Inter Miami, ainda mais com a chegada em massa dos "hinchas" argentinos à região nos últimos dias.

Empolgados com o desempenho do jogador de 39 anos no Mundial com seis gols em três partidas, os fãs defendem que, mesmo atuando em uma liga de menor nível competitivo em comparação com a Europa, ele ainda é capaz de fazer a diferença para a seleção alviceleste na campanha rumo ao tetracampeonato.

"Não achava que ele ia conseguir o que conseguiu com o Inter, o nível dele na seleção para mim é surpreendente. Estamos contentes com o nível do jogo que ele está apresentando. Pensava que talvez não fosse conseguir jogar dessa maneira pela seleção, por estar atuando nos Estados Unidos", afirmou o torcedor Gabriel Silvestre, de Buenos Aires, que usava uma camisa de Messi no Inter Miami, enquanto acompanhava com amigos uma festa da torcida argentina em Miami Beach.

"Estamos curtindo o último Mundial do Messi, fazendo o possível para que a torcida transmita todo seu apoio ao time", acrescentou o "hincha" Daniel Rames. "Estamos aqui fruto de muito esforço, muito trabalho, mas estamos contentes. Esperamos poder jogar contra o Brasil nas semifinais."

A despeito do calor de 32°C nas ruas da cidade praiana, mas com a sensação térmica beirando os 40°C, o torcedor Daniel Mases caminhava sob o sol carregando uma grande bandeira pintada de azul e branco em homenagem a Diego Armando Maradona.

"Sempre mostrando o Deus [um dos apelidos pelo qual Maradona é conhecido entre os torcedores argentinos], o maior de todos", afirmou o torcedor do Club Atlético Nueva Chicago, time da segunda divisão argentina do bairro de Mataderos, na capital Buenos Aires.

Segundo ele, apesar dos feitos e recordes em série alcançados por Messi, não há nenhum espaço para discussão sobre quem é o maior da história do futebol na Argentina. "Maradona é único. Antes ele, depois vem todos os outros, e Messi é o primeiro."

Mases acrescentou que, assim como Maradona e Ronaldo no Brasil, Messi também é insubstituível, e é preciso "aproveitar ao máximo" as últimas apresentações do craque com a camisa alviceleste.

"Teremos bons jogadores, obviamente, o Thiago Almada é muito bom, mas Messi é Messi, não tem chance", disse o torcedor, que não vê a atual campeã entre as favoritas para o título.

Ele acredita que a Espanha é uma das principais candidatas e não descarta também a possibilidade de alguma seleção fora do radar acabar surpreendendo, como Marrocos, que eliminou a Holanda.

Conhecida por ser o lar de grandes estrelas do cinema e da música, e agora também do esporte, Miami Beach tem atraído celebridades durante a Copa do Mundo.

É o caso do influenciador britânico Kristen Hanby, que ganhou fama por vídeos de pegadinhas nas redes sociais e soma hoje mais de 20 milhões de seguidores.

"O Messi é impressionante, porque ele ainda consegue ser melhor do que todo mundo na competição. Ele ainda parece ser o mais novo deles", afirmou Hanby, que vestia uma camisa da seleção dos Estados Unidos durante caminhada pelo Lummus Park, parque fundado em 1988 que costeia as praias da região.

"Amo futebol e vim para tentar assistir todas as partidas e me divertir com os torcedores. Os Estados Unidos estão bem agitados agora, mas o clima é bom", disse o influenciador.