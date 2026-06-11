Mesmo preterido, Giay permanece com a Argentina até estreia na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Agustín Giay permanecerá com a delegação da seleção argentina até a estreia do time de Lionel Scaloni na Copa do Mundo, na próxima terça-feira (16).

Isso porque o treinador tem até 24 horas antes do primeiro jogo para fazer novas convocações por motivos de lesão -desde que convoque atletas da pré-lista-, e Molina ainda está em fase de recuperação. Caso não seja convocado, Giay voltará dos Estados Unidos e entrará nas suas férias.

O lateral do Palmeiras viajou junto com a Argentina para representar a seleção nos amistosos prévios ao Mundial, contra Honduras e Islândia, porque Molina e Montiel, já recuperado, não estavam disponíveis.

Mais cedo, Scaloni chamou Marcos Senesi, zagueiro, para o lugar de Balerdi, cortado por uma lesão muscular na perna direita.

Atual campeã do mundo, a Argentina começa sua trajetória no Mundial contra a Argélia, pelo Grupo J, às 22h (de Brasília).