Mesmo com o calor, Fifa mantém horário do jogo entre Brasil e Noruega

NOVA JERSY, EUA (FOLHAPRESS) - A Fifa confirmou na noite desta sexta-feira (3) a manutenção do horário da partida entre Brasil e Noruega às 17h (de Brasília) de domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Havia a expectativa de o confronto começar uma hora mais tarde, às 18h, devido à onda de calor em Nova Jersey, onde o confronto será disputado, no MetLife Stadium.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já trabalhava com a nova programação. No entanto, teve de se reprogramar.

Além das condições climáticas nos EUA, também está em debate na Fifa a situação na Cidade do México, onde México e Inglaterra vão duelar por uma vaga nas quartas de final também neste domingo. A partida está marcada para 21h (de Brasília), 19h na capital mexicana, mas poderia ser antecipada para 12h, hora local (14h de Brasília) para evitar a possibilidade de ser realizada sob uma tempestade com trovoadas -há também uma ameaça de enchente. Por isso, a partida seria antecipada.

Com a possível mudança no jogo entre mexicanos e ingleses, a entidade máxima do futebol alteraria o horário do confronto entre brasileiros e noruegueses para evitar que os dois jogos possam ter uma disputa simultânea, principalmente se houver prorrogação e disputa de pênaltis. Mas isso não ocorreu.

Havia, inclusive, a possibilidade de o jogo do Brasil começar ainda mais tarde, o que poderia ajudar os dois países a atenuar o desgaste pelo calor.

A prefeitura de Nova York, cidade vizinha a Nova Jersey, anunciou um plano de emergência para ondas de calor, com ampliação do número de "cooling centers" (centros de resfriamento, locais com ar-condicionado) e extensão do horário de funcionamento das piscinas públicas ao ar livre.

De acordo com o governo local, durante esta semana, a sensação térmica na cidade pode atingir os 44°C.

No dia do jogo do Brasil, as temperaturas já devem estar mais amenas -mas ainda altas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia do país, os termômetros devem marcar 33°C durante o dia no distrito de East Rutherford (a cerca de 15 km da ilha de Manhattan), em Nova Jersey, onde está localizado o estádio.

Ainda de acordo com a agência, o dia por lá será parcialmente ensolarado, com 50% de chance de pancadas de chuva e trovoadas após as 14h.