Mesmo com Balogun, EUA levam goleada da Bélgica na Copa; Espanha supera Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob a sombra do escândalo do atacante Folarin Balogun, que não precisou cumprir suspensão após intervenção do presidente americano Donald Trump, os Estados Unidos não fizeram uma boa apresentação na noite desta segunda-feira (6) e foram goleados pela Bélgica por 4 a 1 no estádio Lumen Field, em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na próxima fase, os belgas enfrentarão na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), a Espanha, que derrotou Portugal por 1 a 0 no duelo da tarde.

Esta é a quarta vez que a Bélgica supera a fase de oitavas de final do Mundial. Os Estados Unidos repetem a campanha do Mundial do Qatar-2022, quando foram eliminados nas oitavas pela Holanda.

Até a fase de 32 seleções, os Estados Unidos, coanfitriões desta Copa, se mantiveram dominantes nos jogos, buscando sempre o ataque e pressionando os rivais, amparados pelaforça da torcida. No duelo desta segunda, no entanto, foi a Bélgica que assumiu o comando das ações durante todo o confronto.

Assim, saiu na frente com De Ketelaere, mas levou o empate em cobrança de falta de Tillman. De Ketelaere colocou a Bélgica novamente em vantagem e depois, no segundo tempo, tomou a bola do goleiro Freese, e na sequêencia Vanaken ampliou o marcador. No fim, Lukaku, que entrara havia pouco tempo, completou o placar em jogada individual.

Após o jogo, o capitão belga Tielemans disse que sua equipe estava com "muita raiva" devido ao caso Balogun.

"Não vamos esconder, tivemos uma reunião quando soubemos da notícia. Dissemos que tínhamos que falar em campo. Foi isso que fizemos. Estou muito orgulhoso da equipe", disse o meio-campista à emissora RTBF.

ESPANHA PASSA, CR7 DÁ ADEUS

No outro jogo do dia, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0 no estádio AT&T, em Dallas, e também avançou às quartas de final da Copa enfrentará a Bélgica. O único gol foi marcado aos 45min do segundo tempo por Merino, mantendo a meta de Unai Simón como a única da competição que ainda não foi vazada.

O resultado marca a provável despedida de Cristiano Ronaldo de Mundiais e significa a superação de um mau retrospecto dos espanhóis nas oitavas de final nas edições anteriores em 2022 e 2018, a equipe caiu nessa fase diante de Marrocos e da Rússia, respectivamente, as duas vezes nos pênaltis.

O confronto desta segunda foi uma reedição das oitavas de final de 2010, quando os espanhóis se consagraram campeões mundiais pela primeira vez. O placar daquele confronto ibérico foi o mesmo.

Após chorar a eliminação ainda no gramado, o atacante Cristiano Ronaldo, 41, afirmou ter sido este o seu último Mundial, mas não deixou claro se voltará a vestir a camisa da seleção portuguesa.

"Estou triste por sair assim do Mundial, mas, como eu disse ontem [domingo], dei tudo, dei o meu melhor e saio de consciência tranquila. Foi o meu último Mundial, sim. Terei agora tempo para pensar e estar com a minha família. Não tomar decisões de cabeça quente", disse.

O duelo também marcou a despedida do técnico espanhol Roberto Martínez do comando de Portugal. A imprensa do país informa que o principal candidato a substituí-lo é Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo.