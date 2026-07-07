Memphis se pronuncia pela 1ª vez após eliminação da Holanda

(UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Memphis Depay, do Corinthians, usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo.

Memphis disse que está devastado com a forma como a campanha holandesa terminou. A seleção que foi comandada por Ronald Koeman caiu na segunda fase do Mundial.

Ainda não achei as palavras para explicar como eu me sinto. Estou devastado que acabou dessa forma.Memphis, nas redes sociais

Após se classificar na primeira colocação do Grupo F, a equipe parou no Marrocos. O jogo acabou empatado em 1 a 1, e os africanos venceram por 3 a 2 nos pênaltis.

Maior artilheiro da história da Holanda, Memphis chegou à Copa recém-recuperado de lesão e não teve muito tempo em campo. Sempre saindo do banco de reservas, o jogador do Corinthians atuou por 70 minutos, deu uma assistência e não entrou no jogo da eliminação.

O atacante ganhou alguns dias de descanso antes de se reapresentar ao Corinthians. Paralelamente, a direção alvinegra aguarda uma resposta de Memphis sobre a proposta de renovação contratual apresentada antes da viagem do atacante para a disputa da Copa.