Memphis pode perder eventual jogo contra o Brasil na segunda fase da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Holanda entra em campo nesta quinta-feira (25) diante da Tunísia com o objetivo de assegurar uma das vagas do Grupo F na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a seleção europeia já liga o sinal de alerta para possíveis desfalques no início do mata-mata que pode, inclusive, reservar um confronto diante do Brasil na fase de 16-avos de final, caso os holandeses avancem na segunda colocação da chave.

Três jogadores da Holanda estão pendurados com um cartão amarelo, entre eles o atacante corintiano Memphis Depay. Completam a lista o também atacante Crysencio Summerville e o defensor Micky van de Ven. Embora os cartões acumulados sejam zerados a partir da segunda fase, o regulamento prevê que o atleta que receber a segunda advertência na rodada de encerramento dos grupos cumpre suspensão automática no jogo seguinte.

OUTROS POSSÍVEIS ADVERSÁRIOS

Além da Holanda, Japão e Suécia também aparecem no horizonte do Brasil para a fase de 16-avos de final. Os japoneses enfrentam os suecos em uma situação confortável: sem nenhum jogador pendurado, já que a equipe não foi punida nas duas primeiras rodadas.

Por outro lado, a Suécia vive dilema semelhante ao dos holandeses e entra em campo com três atletas sob risco de suspensão: o artilheiro Yasin Ayari, o meio-campista Lucas Bergvall e o defensor Gabriel Gudmundsson.

As partidas decisivas da última rodada do Grupo F serão disputadas simultaneamente nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília). Atual líder da chave, a Holanda enfrenta a eliminada Tunísia em Kansas City, enquanto o vice-líder Japão mede forças com a Suécia em Dallas.