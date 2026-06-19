Meia do Qatar recebe apoio após lance com Koné na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Asim Madibo, do Qatar, recebeu uma onda de apoio nas redes sociais após se envolver no lance que terminou com o meio-campista Koné, do Canadá, com a perna quebrada.

A última publicação de Madibo no Instagram tem mais de 2.000 comentários. Pessoas de diversas partes do mundo, incluindo brasileiros e canadenses, publicaram mensagens de apoio ao meio-campista ele ainda não se manifestou publicamente.

"Sou canadense e posso dizer: acidentes acontecem. Não ligue para quem dispara ódio", disse torcedor nas redes sociais.

"Foi um momento difícil, mas todos os que jogam futebol sabem que você não quis machucar ninguém. Não deixe que isso te abale", afirma torcedor nas redes sociais.

"Faz parte, ambos são atletas de alto nível e infelizmente aconteceu. Cabeça no lugar!", disse outro torcedor.

O LANCE

O momento aconteceu no segundo tempo da partida. Madibo tentou desarmar Koné e atingiu a perna esquerda do canadense, que caiu já com ela quebrada.

Madibo se afastou, e jogadores do Canadá partiram para cima dele. Após ver o que tinha acontecido, o volante qatari ficou desolado e acompanhou o atendimento de longe. Ele foi expulso e deixou o campo bastante abalado.

O técnico Jesse Marsch, do Canadá, afirmou que Madibo foi ao vestiário se desculpar pelo acontecido após a partida.

"Vou deixar as coisas claras: o jogador [Madibo] já se desculpou com o Koné. Ele foi ao vestiário e pediu desculpas diretamente ao Koné e a todo o nosso time. Tenho certeza que ele não teve a intenção de dar uma entrada tão forte e gerar uma situação tão ruim. Não coloco a culpa nele por isso", disse Jesse Marsch.

QUEM É MADIBO?

Madibo tem 29 anos e joga pelo Al Wakrah, do Qatar. Ele defende a seleção desde 2017 e disputa sua segunda Copa do Mundo pelo país havia sido convocado em 2022, quando os qataris foram sede.

O volante surgiu na Aspire Academy, do Qatar. A academia esportiva é um projeto de alto investimento que visa desenvolver atletas de futebol no país.

Madibo não nasceu no Qatar. O jogador é de Cartum, capital do Sudão, mas vive no país asiático há muito tempo e, por isso, pôde se naturalizar.

Em campo, ele se notabiliza por ser um volante defensivo, sem muitas chegadas ao ataque. A carreira quase toda foi construída no Qatar: além do Al-Wakrah, ele passou por Al-Gharafa, Al-Duhail e Lekhwiya SC. Fora do país, defendeu Cultural Leonesa (ESP), LASK (AUT) e KAS Eupen (BEL).