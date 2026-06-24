Meia do Qatar é suspenso por 5 jogos após canadense quebrar a perna na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu punir o jogador Assim Madibo, do Qatar, com cinco jogos de suspensão, após a expulsão durante o jogo contra o Canadá, na segunda rodada da Copa do Mundo. O lance resultou em fratura na perna do meia canadense Koné.

Madibo foi suspenso por "jogo brusco grave". O meia do Qatar derrubou Koné, que quebrou a perna no lance e teve que ser substituído. O canadense passou por cirurgia na perna esquerda, e os atletas se reencontraram nesta semana.

Artigo prevê pelo menos duas partidas de suspensão. Madibo foi enquadrado no artigo 14.1, item E, do Código Disciplinar da Fifa.

A suspensão já vale para partida entre Qatar e Bósnia, nesta quarta-feira (24). As seleções se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), pelo Grupo B da Copa do Mundo.

LEIA A DECISÃO COMPLETA

"O Comitê Disciplinar da FIFA impôs a seguinte sanção ao jogador da seleção do Catar, Assim Madibo, que foi expulso com cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo FIFA 2026? entre Canadá e Catar, realizada no BC Place, em 18 de junho de 2026:

Suspensão de 5 partidas por violação do artigo 14.1.e (jogo brusco grave) do Código Disciplinar da FIFA.A suspensão será cumprida nas próximas partidas da seleção representativa do Catar na Copa do Mundo FIFA 2026? e em conformidade com o artigo 69 do Código Disciplinar da FIFA.

A decisão está sujeita a recurso perante a Comissão de Apelação da FIFA."