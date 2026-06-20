Meia do Paraguai 'furta' relógio do juiz e veste no pulso durante confusão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Melhor da partida entre Paraguai e Turquia nesta sexta-feira (19), pelo Grupo C da Copa do Mundo, foi uma cena bastante inusitada que o meia Matías Galarza protagonizou em campo. Além de marcar o gol da vitória da seleção sul-americana, por 1 a 0, o jogador também foi flagrado "furtando" o relógio do árbitro do duelo.

Galarza pegou o relógio do juiz salvadorenho Iván Barton, colocou-o no pulso e ficou com ele por um curto período. O acessório havia caído no gramado em meio a uma briga generalizada entre jogadores paraguaios e turcos, aos 45 minutos do primeiro tempo, após uma disputa de bola entre Isidro Pitta e Ismail Yuksek.

Confusão terminou com a expulsão do meia paraguaio Miguel Almirón. O jogador cobriu a boca com a mão ao discutir com um adversário, o que é passível de cartão vermelho, de acordo com as novas regras da Fifa. Barton foi chamado pelo VAR para rever o lance e aplicou a punição.

Calma! Galarza devolveu o relógio ao árbitro pouco depois. A transmissão registrou o momento da entrega do acessório -sem que Barton parecesse se importar muito com a situação. O meia do River Plate também foi o autor do único gol do jogo, logo no primeiro minuto da etapa inicial.

Paraguai venceu e subiu para a terceira posição do Grupo D. A seleção tem os mesmos três pontos da Austrália, que será a adversária da última rodada da fase de grupos, na próxima quinta-feira (25) -a seleção australiana está à frente na tabela pelo critério do saldo de gols.