Meia da Inglaterra opera punho quebrado em comemoração e agradece médicos
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jordan Henderson, meio-campista da Inglaterra, passou por uma cirurgia após se machucar durante a comemoração da classificação na Copa do Mundo. O jogador publicou o momento nas redes sociais nesta quarta-feira (8).
Henderson informou que a operação foi concluída e agradeceu a equipe médica que o atendeu. O atleta do Brentford (ING) citou nominalmente os médicos envolvidos no procedimento e desejou sorte à Inglaterra.
"Cirurgia feita! Agora vamos nos preparar para o grande jogo de sábado. Obrigado a toda a equipe que cuidou de mim no Kansas City Orthopaedic Institute. Especialmente aos três cirurgiões que fizeram a operação", escreveu Henderson.
A cirurgia foi realizada em Kansas City, nos Estados Unidos. A seleção inglesa está concentrada na cidade, localizada no estado do Missouri, durante a Copa.
Sem Henderson, a Inglaterra enfrenta a Noruega no próximo sábado (11), em Miami. A partida, válida pelas quartas de final, acontece a partir das 18h (de Brasília).
COMO FOI A LESÃO NA COMEMORAÇÃO
Henderson se machucou ao tentar pular placas de publicidade após a vitória por 3 a 2 sobre o México. O jogador, de 36 anos, caiu e deixou o gramado de maca.
O técnico Thomas Tuchel disse que o atleta foi levado ao hospital e classificou o problema como grave. Em entrevista à BBC após a partida, ele afirmou que a lesão no punho "parece muito ruim".
O meio-campista deve perder o restante da Copa do Mundo com a Inglaterra.