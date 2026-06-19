Meia da Holanda sofre concussão em treino e vira desfalque em jogo da Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Quinten Timber sofreu uma concussão durante um treino realizado pela Holanda nesta quinta-feira (18) e está fora do próximo jogo da seleção na Copa do Mundo, contra a Suécia, neste sábado (20), às 14h (de Brasília).
A Real Associação Neerlandesa de Futebol afirmou que Timber sofreu uma "leve concussão". Ela foi causada por causa de uma trombada no treino.
"Quinten Timber está indisponível para o jogo contra a Suécia. Quinten Timber perderá o jogo de sábado da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Suécia. O meio-campista sofreu uma leve concussão hoje, quinta-feira, 18 de junho, durante uma colisão no treino. Cuide-se, Quinten", afirmou a Real Associação Neerlandesa de Futebol.
Timber foi reserva e entrou durante o segundo tempo no empate com o Japão, na primeira rodada. Ele ficou em campo por cerca de 20 minutos e não teve muito destaque.
O problema é o segundo na família Timber na Copa do Mundo. Antes da Copa, o zagueiro Jurrien Timber, irmão de Quinten, sofreu uma lesão na virilha e foi cortado da convocação.
A Holanda é a atual terceira colocada do Grupo F da Copa do Mundo, com um ponto. A equipe aparece atrás da Suécia (3 pontos) e Japão (1 ponto). Após enfrentarem os suecos neste sábado (20), os holandeses voltarão a campo na quinta-feira, quando encaram a Tunísia na última rodada da fase de grupos.