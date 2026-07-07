Meia da Bélgica rompe ligamento do joelho e está fora da Copa, diz NYT

(UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Amadou Onana, da Bélgica, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória sobre os EUA e está fora do restante da Copa do Mundo. A informação é do The Athletic, braço esportivo do The New York Times.

Jogador se lesionou no primeiro tempo da partida e deixou o campo chorando. Ele foi substituído por Hans Vanaken aos 20 minutos de jogo.

Além de perder a Copa, o meia também deve perder uma parte significativa da próxima temporada. Ele defende o Aston Villa, da Inglaterra.

No fim da partida, Lukaku homenageou o companheiro. Na comemoração do quarto gol da Bélgica, ele levantou a camisa 24 de Onana.

Sem Onana, a Bélgica volta a campo na próxima sexta (10), quando enfrenta a Espanha, às 16h (de Brasília). O duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Mundo.