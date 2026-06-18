Média de gols na primeira rodada da Copa é a maior desde 1958

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com 75 gols em 24 jogos, a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 registrou a melhor média em 68 anos: 3,12 gols por partida, o índice mais alto desde a edição de 1958, na Suécia, com 3,63 gols por jogo, de acordo com estatísticas da Fifa.

As edições recentes apresentaram médias inferiores. A primeira rodada da Copa do Qatar, em 2022, teve média de 2,56 gols por jogo -a Espanha registrou a maior goleada daquela estreia, ao vencer a Costa Rica por 7 a 0.

O novo formato da Copa ampliou o número de jogos, com seleções mais fracas tecnicamente. Como a Fifa aumentou o número de participantes para 48 seleções, a primeira rodada dos grupos passou de 16 para 24 partidas.

A Alemanha aplicou a maior goleada da primeira rodada desta Copa. A equipe alemã venceu Curaçao por 7 a 1 pelo Grupo E, resultado que entrou para a lista das maiores goleadas da história dos Mundiais.

Outros jogos também ajudaram a elevar os números da rodada. A Suécia derrotou a Tunísia por 5 a 1 em partida válida pelo Grupo F, e a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 em jogo movimentado pelo Grupo L.

O recorde histórico da rodada de abertura pertence à Copa de 1950. O torneio disputado no Brasil registrou 38 gols em seis jogos: 6,33 gols por partida. As primeiras edições da Copa reuniam poucas seleções. O número reduzido de confrontos dava peso maior às goleadas sobre a média geral.

Das 24 partidas disputadas até o momento, 12 tiveram três ou mais gols marcados. Até mesmo seleções menores puderam comemorar: República Democrática do Congo, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão marcaram pela primeira vez na história do evento.

MÉDIAS DE GOLS NAS PRIMEIRAS RODADAS DAS COPAS

1. 1950 (Brasil): 6,33

2. 1934 (Itália): 5,38

3. 1938 (França): 5,00

4. 1954 (Suíça): 4,25

5. 1930 (Uruguai): 3,75

6. 1958 (Suécia): 3,63

7. 2026 (EUA/Canadá/México): 3,13

8. 2014 (Brasil): 3,06

9. 2002 (Coreia do Sul/Japão): 2,88

10. 1982 (Espanha): 2,80

TOP 5 DOS ATAQUES

- Alemanha: 7 gols

- Suécia: 5 gols

- EUA, Inglaterra e Noruega: 4 gols

No outro lado da moeda, algumas fragilidades defensivas ficaram expostas logo cedo. Curaçao lidera o incômodo ranking das piores defesas com os sete gols sofridos, seguida de perto pela Tunísia (cinco), além de Paraguai, Croácia e Iraque, todos vazados quatro vezes na estreia.

MÉDIA DE GOLS EM TODA COPA

As últimas três Copas terminaram com médias finais equilibradas: 2,67 em 2014, 2,64 em 2018 e 2,67 em 2022.

A maior média de uma Copa inteira ocorreu em 1954, na Suíça, com 5,34 gols por jogo.

A Copa de 2010 registrou a pior média de gols da história. O torneio na África do Sul teve apenas 25 gols em 16 jogos na primeira rodada: média de 1,56 gol por partida. A maior goleada daquela estreia foi a vitória da Alemanha sobre a Austrália por 4 a 0. Portugal aplicou a maior goleada do torneio apenas na segunda rodada, ao bater a Coreia do Norte por 7 a 0.