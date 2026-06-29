Mbappé, Vini Jr. e Dembélé brilham, e Real e PSG lideram a Copa dos clubes

(UOL/FOLHAPRESS) - A corrida individual pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 tem colocado em disputa dois gigantes do futebol europeu: Real Madrid e PSG disputam o posto de clube goleador, liderados por Mbappé, Vini Jr. e Dembélé. O ranking também conta com duas surpresas inglesas e o Inter Miami de Lionel Messi, enquanto Haaland carrega a Premier League ao topo entre as ligas.

ARTILHEIROS DA COPA POR CLUBES

No ranking de clubes, o Real Madrid lidera a artilharia com 11 gols marcados. O clube espanhol é carregado por Mbappé e Vini Jr, que marcaram quatro gols cada, além dois tentos de Bellingham e um de Arda Guler. Destes nomes, apenas o turco foi eliminado na fase de grupos e os outros ainda terão a oportunidade de aumentar a conta.

O PSG aparece logo na cola do Real, com 10 gols na Copa do Mundo. O atual bicampeão europeu tem Dembélé como destaque, com quatro gols, e outros seis jogadores com um gol cada: Barcola e Doué (França), Nuno Mendes e João Neves (Portugal), Hakimi (Marrocos) e Mbaye (Senegal).

Curiosamente, a disputa entre Real e PSG coloca frente à frente dois jogadores da mesma seleção: Mbappé e Dembélé, da França.

O top 5 ainda é formado por duas surpresas inglesas: Sunderland e Crystal Palace, com sete gols cada. A primeira equipe balançou a rede 3x com Brobbey (Holanda) e uma vez com Xhaka (Suíça), Isidor (Haiti), Angulo (Equador) e Diarra (Senegal). Já o atual campeão da Conference League marcou 3x com Sarr (Senegal), 2x com Kamada (Japão) e 2x com Muñoz (Colômbia).

Outro destaque é o Inter Miami, único time fora do cenário europeu. Todos os gols da equipe, no entanto, foram marcados por Lionel Messi, artilheiro isolado da Copa.

Dos times brasileiros, apenas 3 marcaram gols na fase de grupos: Palmeiras, Flamengo e Fluminense  justamente os três líderes do Brasileirão. Os autores foram Mauricio (Paraguai), Plata (Equador) e Canobbio (Uruguai).

Os times com mais gols na Copa

1) Real Madrid: 11 gols

2) PSG: 10 gols

3) Sunderland: 7 gols

4) Crystal Palace: 7 gols

5) Inter Miami: 6 gols

6) Arsenal: 5 gols

7) Bayern: 5 gols

8) Liverpool: 5 gols

9) Newcastle: 5 gols

10) Villarreal: 5 gols