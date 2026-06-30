Mbappé ultrapassa Klose e se isola como 2º maior artilheiro das Copas

(UOL/FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé chegou a 17 gols marcados em Copas do Mundo.

O francês abriu o placar contra a Suécia nesta terça-feira (30), em duelo válido pela segunda fase do Mundial, deixando o alemão Miroslav Klose para trás com 16 gols.

Mbappé agora só está atrás de Lionel Messi, que tem 19 gols.

O QUE ACONTECEU

Mbappé agora soma 17 gols em Copas do Mundo. O francês começou o duelo desta terça-feira (30) empatado com o alemão Klose, com 16 gols em Mundiais.

Mbappé já havia deixado Ronaldo Fenômeno para trás no duelo contra o Iraque, na segunda rodada da Copa. Naquele dia, a França venceu por 3 a 0, com o craque do Real Madrid marcando dois gols na partida e ultrapassando os 15 gols de Ronaldo.

A França vai vencendo a Suécia por 1 a 0. O jogo ocorre na Filadélfia, nos Estados Unidos.