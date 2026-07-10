Mbappé tranquiliza torcida após substituição e diz que está bem para semifinais

FOXBOROUGH, EUA (FOLHAPRESS) - Substituído na vitória da França sobre Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, Kylian Mbappé afirmou estar em boas condições. O atacante foi sacado pelo técnico Didier Deschamps aos 32 minutos do segundo tempo, quando o placar de 2 a 0 já estava definido no Gillette Stadium, demonstrando dor.

"Estou bem. Recebi uma pancada, mas estou bem", disse o craque, que iniciou tratamento com gelo no tornozelo direito ainda no banco de reservas. Ao apito final, correu com os companheiros e pulou na celebração. "Sim, sim, estou bem. Apenas naquele momento o JP [Jean-Philippe Mateta] estava mais preparado para jogar os 15 minutos finais. Ele entrou muito bem."

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa Mbappé e seus colegas agora aguardam o próximo adversário. Finalista nas duas últimas edições do Mundial, a seleção francesa tentará a classificação para a terceira decisão seguida na próxima terça-feira (14), em Arlington, nos arredores de Dallas. O adversário sairá de um duelo entre Espanha e Bélgica, na sexta (10), nas cercanias de Los Angeles.

"Estamos nas semifinais. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Temos consciência de que o que nos espera vai ser ainda mais difícil do que foi tudo até agora. Mas estamos preparados para enfrentar tudo e vamos acompanhar a partida de amanhã para saber quem vamos enfrentar", afirmou.

"Não há motivo para relaxar agora. Sabemos que só existe uma maneira de relaxar: ganhar. Como ainda não fizemos isso, não há por que relaxar", disse o atacante, que promete encarar os próximos rivais como fez com o lateral direito marroquino Hakimi. "Estou aqui para ganhar, ele também estava. É um amigo muito querido para mim, mas aqui não há sentimentos!"